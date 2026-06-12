Slovenky pokračujú vo fantastických výkonoch v Európske lige. Ani v Poprade nestratili set

Európska liga žien 2026 - Poprad
Slovensko - Izrael 3:0 (19, 20, 16)
Trvanie: 86 minút
Rozhodcovia: De Baar (Hol.), Keserová (Rak.)
Diváci: 1300
Slovensko: Kohútová 3, Herdová 12, Körmendyová 2, Šunderlíková 20, K. Fričová 13, Tereza Hrušecká 9 (liberka Magdinová). Tréner: M. Volpini.
Izrael: Kopolovich 2, Protskih 8, Mizov 4, Gamanovich 18, Ganah 9, Cohen 4, liberky Zilberman a Avshalumov (Grinaman 0). Trénerka: A. Velikiy.
Slovenské volejbalistky zvládli aj svoj tretí zápas v tejto sezóne Európskej ligy. Po dvoch triumfoch v rakúskom Schwechate uspeli aj na domácom turnaji v Poprade.
V piatok zvíťazili nad Izraelom 3:0 a zatiaľ tak stále v Európskej lige nestratili ani set. V ďalšom zápase zverenky Martinoa Volpiniho nastúpia v nedeľu o 16:00 opäť v Poprade proti Fínsku.
Slovenky figurujú po polovici odohratých stretnutí na čele 24-člennej tabuľky. Na konte majú plný počet bodov rovnako ako ďalších päť tímov.
VIDEO: Šunderlíková po zápase
Izraelčanky sa v úvode trikrát dostali to tesného náskoku, no od stavu 3:3 sa nevyhli chybám a Slovenky im odskočili na rozdiel štyroch bodov - 3:7.
Domáce hráčky však následne viackrát stratili jednoduché lopty a Izraelčanky vyrovnali na 10:10. Od tohto stavu sa však Slovenky nadýchli k zlepšenému výkonu, boli dôslednejšie v defenzíve a prvý set vyhrali o šesť bodov.
Od stavu 4:4 v druhom sete boli vo vedení iba Slovenky, no dlho sa im nedarilo odskočiť na výraznejší rozdiel.
Domáce reprezentantky však za výdatnej podpory divákov zvládli záver druhého dejstva tromi bodmi po sebe a získali ho na dvadsať.
VIDEO: Fričová po triumfe
Tretí set už bol v jednoznačnej réžii Sloveniek. Tie od úvodu odskočili súperkám a v polovici setu viedli 10:7.
Hlasy po zápase
Martino Volpini, tréner SR: „Je úžasné, že sme vyhrali aj tretí zápas výsledkom 3:0. Vedeli sme, na čo si máme dať pozor. Bola to hlavne univerzálka Gamanovich, ktorá síce bola najviac bodujúcou hráčkou súpera, ale dokázali sme eliminovať väčšinu jej útokov. Vyšla nám naša stratégia a musím povedať, že ma veľmi prekvapila aj divácka návšteva, keďže do hľadiska prišlo tisíctristo divákov, čo je fantastické. Teraz si musíme dobre oddýchnuť, v sobotu si pozrieme zápas Fínska s Izraelom a do nedele sa pripravíme asi na najdôležitejší zápas tejto fázy Európskej ligy.“
Karin Šunderlíková, univerzálka SR: „Aj tretí zápas v Európskej lige sme vyhrali 3:0, takže sme veľmi rady, že sa nám to podarilo aj proti Izraelu. Čakali sme, že najviac budú útočiť cez Gamanovich, ktorá sa rozohrala na začiatku druhého setu, ale boli sme dosť agresívne na podaní a súperkám sme sťažovali útočiť. V treťom sete sme odpor Izraela zlomili a zápas si dotiahli do víťazného konca. Ďakujeme divákom v Poprade za úžasnú atmosféru, opäť ukázali, že sú skvelí, a veľmi nám pomohli.“
Karolína Fričová, smečiarka a kapitánka SR: „Je to len začiatok. Zatiaľ nám vyšli zápasy, ktoré sme mali zvládnuť. V nedeľu nás čaká veľmi dôležitý zápas s Fínskom. Verím, že budeme pokračovať vo výkonoch, aké sme predvádzali doteraz. Bude to najťažší súper, s akým sme doteraz hrali v prebiehajúcej sezóne Európskej ligy.“
Napokon suverénnym spôsobom doviedli duel do želaného konca.
Ďalší program Sloveniek
14. júna 2. turnaj (Poprad)
Slovensko - Fínsko /16:00/
19.- 20. júna 3. turnaj (Tbilisi)
Bosna a Hercegovina - Slovensko
Gruzínsko - Slovensko