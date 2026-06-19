Slováci si pripísali v Európskej lige tretiu výhru, Islandu nedali žiadnu šancu

Európska liga mužov 2026
Slovensko - Island 3:0 (10, 12, 16)
Rozhodovali: Król (Poľ.), Gudmundsson (Isl.), 69 minút, 132 divákov
Slovenskí volejbaloví reprezentanti si v piatom vystúpení v Európskej lige pripísali tretie víťazstvo.
Na turnaji v islandskom meste Kópavogur nedali v piatok šancu domácemu výberu, ktorý zdolali hladko 3:0.
Slováci majú po piatich dueloch prebiehajúcej sezóny EL na konte tri výhry a dve prehry.
Zverenci Michala Masného najprv na turnaji v Poprade podľahli Estónsku 0:3 a zdolali Albánsko 3:0, následne si v Doetincheme poradili s Gruzínskom 3:0 a potom prehrali rovnakým pomerom s domácim Holandskom.
V Kópavogure sa stretnú ešte v sobotu o 21.00 SELČ s Fínskom.