Slováci si pripísali v Európskej lige tretiu výhru, Islandu nedali žiadnu šancu

Jakub Ihnát (Slovensko)
Jakub Ihnát (Slovensko) (Autor: TASR)
TASR|19. jún 2026 o 22:36
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V ďalšom zápase vyzvú Fínsko.

Európska liga mužov 2026

Slovensko - Island 3:0 (10, 12, 16)

Rozhodovali: Król (Poľ.), Gudmundsson (Isl.), 69 minút, 132 divákov

Slovenskí volejbaloví reprezentanti si v piatom vystúpení v Európskej lige pripísali tretie víťazstvo.

Na turnaji v islandskom meste Kópavogur nedali v piatok šancu domácemu výberu, ktorý zdolali hladko 3:0.

Slováci majú po piatich dueloch prebiehajúcej sezóny EL na konte tri výhry a dve prehry.

Zverenci Michala Masného najprv na turnaji v Poprade podľahli Estónsku 0:3 a zdolali Albánsko 3:0, následne si v Doetincheme poradili s Gruzínskom 3:0 a potom prehrali rovnakým pomerom s domácim Holandskom.

V Kópavogure sa stretnú ešte v sobotu o 21.00 SELČ s Fínskom.

Tabuľka Európskej ligy

Volejbal

Volejbal

    Jakub Ihnát (Slovensko)
    Jakub Ihnát (Slovensko)
    Slováci si pripísali v Európskej lige tretiu výhru, Islandu nedali žiadnu šancu
    dnes 22:36
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