Slováci v Európskej lige nestačili na favorizovaných Holanďanov, neuhrali ani set

Jakub Ihnát (Slovensko)
Jakub Ihnát (Slovensko) (Autor: TASR)
TASR|14. jún 2026 o 17:50
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Po štyroch zápasoch majú na konte dve víťazstvá a dve prehry.

Európska liga mužov 2026

Holandsko - Slovensko 3:0 (24, 20, 18)

Rozhodcovia: Geldofová (Hol.) a Schoenmakers (Belg.), zápas trval 87 minút

Diváci: 1950

Slovenskí volejbalisti prehrali vo svojom štvrtom zápase v novej sezóne Európskej ligy. V holandskom Doetincheme nestačili v nedeľu na domáci výber, podľahli mu 0:3.

Zverenci Michala Masného predtým podľahli Estónsku 0:3, Albánsko zdolali 3:0 a rovnakým pomerom si poradili s Gruzíncami. Na konte tak majú dve víťazstvá a dve prehry.

Volejbalisti SR sa ešte tento rok predstavia v EL na 3. turnaji o týždeň na Islande. V Kopavougure sa 19. a 20. júna stretnú s domácim výberom a Fínskom.

Tabuľka Európskej ligy

Volejbal

Volejbal

    Volejbalistky Slovenska
    Volejbalistky Slovenska
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