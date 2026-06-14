Slováci v Európskej lige nestačili na favorizovaných Holanďanov, neuhrali ani set

Európska liga mužov 2026
Holandsko - Slovensko 3:0 (24, 20, 18)
Rozhodcovia: Geldofová (Hol.) a Schoenmakers (Belg.), zápas trval 87 minút
Diváci: 1950
Slovenskí volejbalisti prehrali vo svojom štvrtom zápase v novej sezóne Európskej ligy. V holandskom Doetincheme nestačili v nedeľu na domáci výber, podľahli mu 0:3.
Zverenci Michala Masného predtým podľahli Estónsku 0:3, Albánsko zdolali 3:0 a rovnakým pomerom si poradili s Gruzíncami. Na konte tak majú dve víťazstvá a dve prehry.
Volejbalisti SR sa ešte tento rok predstavia v EL na 3. turnaji o týždeň na Islande. V Kopavougure sa 19. a 20. júna stretnú s domácim výberom a Fínskom.