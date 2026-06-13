Slovenskí volejbalisti si pripísali druhý triumf, suverénne zdolali aj Gruzínsko

Európska liga mužov 2026
Slovensko - Gruzínsko 3:0 (11, 12, 16)
Rozhodcovia: Geldofová (Hol.) a Geukes (Nem.), zápas trval 66 minút
Slovenskí volejbalisti zvíťazili vo svojom treťom zápase novej sezóny Európskej ligy a pripísali na konto druhý triumf. V holandskom Doetincheme zdolali v sobotu Gruzínsko 3:0.
Zverenci Michala Masného predtým podľahli Estónsku 0:3, Albánsko zdolali 3:0. V nedeľu ich ešte v Holandsku čaká od 16.00 hod. domáci výber.
Do finálovej skupiny postúpi šesť najlepších tímov z 27-člennej tabuľky.