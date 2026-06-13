Slovenskí volejbalisti si pripísali druhý triumf, suverénne zdolali aj Gruzínsko

Vpravo Erik Gulák (Slovensko)
Vpravo Erik Gulák (Slovensko) (Autor: TASR)
TASR|13. jún 2026 o 18:06
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V tabuľke sú priebežne štrnásti.

Európska liga mužov 2026

Slovensko - Gruzínsko 3:0 (11, 12, 16)

Rozhodcovia: Geldofová (Hol.) a Geukes (Nem.), zápas trval 66 minút

Slovenskí volejbalisti zvíťazili vo svojom treťom zápase novej sezóny Európskej ligy a pripísali na konto druhý triumf. V holandskom Doetincheme zdolali v sobotu Gruzínsko 3:0.

Zverenci Michala Masného predtým podľahli Estónsku 0:3, Albánsko zdolali 3:0. V nedeľu ich ešte v Holandsku čaká od 16.00 hod. domáci výber.

Do finálovej skupiny postúpi šesť najlepších tímov z 27-člennej tabuľky.

Tabuľka Európskej ligy

Volejbal

Volejbal

    Vpravo Erik Gulák (Slovensko)
    Vpravo Erik Gulák (Slovensko)
    Slovenskí volejbalisti si pripísali druhý triumf, suverénne zdolali aj Gruzínsko
    dnes 18:06
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