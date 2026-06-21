Dva ciele splnené. Suverénne Slovenky majú vo vrecku semifinále aj postup na ME

Európska liga žien 2026
Gruzínsko - Slovensko 3:0 (8, 10, 9)
Rozhodcovia: Zulfugarov (Azer.) a Guniava (Gruz.), 61 minút, 445 divákov
Slovenské volejbalistky triumfovali v nedeľu vo svojom záverečnom šiestom vystúpení v ligovej fáze Európskej ligy v Tbilisi nad domácimi Gruzínkami 3:0.
Zaistili si tak účasť vo vyraďovacej časti medzi najlepšou štvoricou súťaže a získali aj miestenku na majstrovstvá Európy 2028.
Slovenky zaznamenali v šiestich zápasoch maximálny počet 18 bodov, keď stratili iba dva sety. Semifinálová a finálová fáza sa hrá systémom doma-vonku, súťaž vyvrcholí najneskôr 12. júla.
Slovenkám pred stretnutím patrila 4. priečka v tabuľke a k istote postupu im stačil aj jediný bod. Proti Gruzínkam boli v pozícii favorita, hostiteľky turnaja mali po piatich dueloch na konte nulu a vyhrali jediný set.
Zverenky trénera Martina Volpiniho nedovolili súperkám vylepšiť si štatistiku a duel mali po celý čas pod kontrolou.