Dva ciele splnené. Suverénne Slovenky majú vo vrecku semifinále aj postup na ME

Slovenský ženský volejbalový tím sa teší z víťazstva
Slovenský ženský volejbalový tím sa teší z víťazstva (Autor: TASR)
TASR|21. jún 2026 o 18:20
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Slovenské volejbalistky zvládli ligovú fázu Európskej ligy bez prehry.

Európska liga žien 2026

Gruzínsko - Slovensko 3:0 (8, 10, 9)

Rozhodcovia: Zulfugarov (Azer.) a Guniava (Gruz.), 61 minút, 445 divákov

Slovenské volejbalistky triumfovali v nedeľu vo svojom záverečnom šiestom vystúpení v ligovej fáze Európskej ligy v Tbilisi nad domácimi Gruzínkami 3:0.

Zaistili si tak účasť vo vyraďovacej časti medzi najlepšou štvoricou súťaže a získali aj miestenku na majstrovstvá Európy 2028.

Slovenky zaznamenali v šiestich zápasoch maximálny počet 18 bodov, keď stratili iba dva sety. Semifinálová a finálová fáza sa hrá systémom doma-vonku, súťaž vyvrcholí najneskôr 12. júla.

Slovenkám pred stretnutím patrila 4. priečka v tabuľke a k istote postupu im stačil aj jediný bod. Proti Gruzínkam boli v pozícii favorita, hostiteľky turnaja mali po piatich dueloch na konte nulu a vyhrali jediný set.

Zverenky trénera Martina Volpiniho nedovolili súperkám vylepšiť si štatistiku a duel mali po celý čas pod kontrolou.

Tabuľka Európskej ligy žien

Volejbal

Volejbal

    Slovenský ženský volejbalový tím sa teší z víťazstva
    Slovenský ženský volejbalový tím sa teší z víťazstva
    Dva ciele splnené. Suverénne Slovenky majú vo vrecku semifinále aj postup na ME
    dnes 18:20
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