Víťazná jazda pokračuje. Slovenky živia šancu na postup do finálovej skupiny

Európska liga žien 2026 - Poprad
Slovensko - Fínsko 3:1 (27, -19, 23, 17)
Rozhodcovia: Keserová (Rak.), Porvazník (SR), 124 minút.
Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3:1 v nedeľňajšom zápase Európskej ligy v Poprade.
Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny. Účinkovanie v hlavnej fáze Európskej ligy uzavrú dvoma zápasmi na turnaji v Gruzínsku.
Počas nasledujúceho víkendu ich v Tbilisi čakajú súboje s reprezentantkami Bosny a Hercegoviny a domáceho Gruzínska.
Priebeh zápasu
Slovenky vstúpili do duelu sľubne, no náskok 3:1 stratili po viacerých jednoduchých chybách. Ani jednému z družstiev sa dlho nedarilo odskočiť na výraznejší bodový rozdiel.
Podarilo sa to až Slovenkám, no za stavu 20:16 opäť spravili niekoľko nevynútených chýb a neskôr museli odvracať niekoľko setbalov. Po viacerých efektných výmenách v závere prvého dejstva napokon zvládli náročnú situáciu a po druhom setbale sa ujali vedenia 1:0.
Domáce reprezentantky od začiatku druhého setu iba doťahovali náskok. Vyrovnali na 2:2 i 4:4, ale Fínky si spresnenou hrou v zakončení aj lepšou defenzívou udržiavali viacbodový náskok. Napokon sa im to darilo až do záveru setu, po ktorom vyrovnali stav zápasu na 1:1.
Do dôležitého tretieho setu vstúpili lepšie Slovenky, ktoré boli od stavu 1:1 neustále vo vedení. Fínky však viackrát dotiahli a za stavu 24:20 odvrátili tri setbaly domácich. Zverenky Martina Volpiniho napokon získali druhý set na 23.
Domáce reprezentantky pokračovali vo štvrtom sete v koncentrovanom výkone. Dali si pozor na nevynútené chyby, pomohli si aj servisom a dôraznou hrou na sieti. Napokon v ňom súperkám dovolili iba 17 bodov.
Ďalší program Sloveniek
19.- 20. júna 3. turnaj (Tbilisi)
Bosna a Hercegovina - Slovensko
Gruzínsko - Slovensko