Víťazná jazda pokračuje. Slovenky živia šancu na postup do finálovej skupiny

Volejbalistky Slovenska
Fotogaléria (6)
Volejbalistky Slovenska (Autor: TASR)
TASR|14. jún 2026 o 18:25
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Vo štvrtom zápase zdolali Fínsko.

Európska liga žien 2026 - Poprad

Slovensko - Fínsko 3:1 (27, -19, 23, 17)

Rozhodcovia: Keserová (Rak.), Porvazník (SR), 124 minút.

Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3:1 v nedeľňajšom zápase Európskej ligy v Poprade.

Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny. Účinkovanie v hlavnej fáze Európskej ligy uzavrú dvoma zápasmi na turnaji v Gruzínsku.

Počas nasledujúceho víkendu ich v Tbilisi čakajú súboje s reprezentantkami Bosny a Hercegoviny a domáceho Gruzínska.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko (Európska liga žien 2026)
Na snímke volejbalistky Slovenska sa tešia z bodovania počas zápasu Európskej ligy žien vo volejbale Slovensko - Fínsko
Na snímke zľava Karolína Fričová (Slovensko), Kaisa Alanko, Daniela Ohman (obe Fínsko) počas zápasu Európskej ligy žien vo volejbale Slovensko - Fínsko
Na snímke volejbalistky Fínska sa tešia z bodovania počas zápasu Európskej ligy žien vo volejbale Slovensko - Fínsko
Na snímke zľava Karin Šunderlíková (Slovensko), Ada Aronen, Daniela Ohman (obe Fínsko) počas zápasu Európskej ligy žien vo volejbale Slovensko - Fínsko
6 fotografií
Na snímke zľava Suvi Kokkonen (Fínsko), Karin Šunderlíková, Tereza Hrušecká (obe Slovensko) počas zápasu Európskej ligy žien vo volejbale Slovensko - FínskoNa snímke hlavný tréner Slovenska Martino Volpini pred zápasom Európskej ligy žien vo volejbale Slovensko - Fínsko

Priebeh zápasu

Slovenky vstúpili do duelu sľubne, no náskok 3:1 stratili po viacerých jednoduchých chybách. Ani jednému z družstiev sa dlho nedarilo odskočiť na výraznejší bodový rozdiel.

Podarilo sa to až Slovenkám, no za stavu 20:16 opäť spravili niekoľko nevynútených chýb a neskôr museli odvracať niekoľko setbalov. Po viacerých efektných výmenách v závere prvého dejstva napokon zvládli náročnú situáciu a po druhom setbale sa ujali vedenia 1:0.

Domáce reprezentantky od začiatku druhého setu iba doťahovali náskok. Vyrovnali na 2:2 i 4:4, ale Fínky si spresnenou hrou v zakončení aj lepšou defenzívou udržiavali viacbodový náskok. Napokon sa im to darilo až do záveru setu, po ktorom vyrovnali stav zápasu na 1:1.

Do dôležitého tretieho setu vstúpili lepšie Slovenky, ktoré boli od stavu 1:1 neustále vo vedení. Fínky však viackrát dotiahli a za stavu 24:20 odvrátili tri setbaly domácich. Zverenky Martina Volpiniho napokon získali druhý set na 23.

Domáce reprezentantky pokračovali vo štvrtom sete v koncentrovanom výkone. Dali si pozor na nevynútené chyby, pomohli si aj servisom a dôraznou hrou na sieti. Napokon v ňom súperkám dovolili iba 17 bodov.

Ďalší program Sloveniek

19.- 20. júna 3. turnaj (Tbilisi)

Bosna a Hercegovina - Slovensko

Gruzínsko - Slovensko

Tabuľka Európskej ligy žien

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    Volejbalistky Slovenska
    Volejbalistky Slovenska
    Víťazná jazda pokračuje. Slovenky živia šancu na postup do finálovej skupiny
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