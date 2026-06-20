Slovenskí volejbalisti zakončili Európsku ligu prehrou, nad ich sily boli Fíni

Volejbalisti Slovenska
Volejbalisti Slovenska (Autor: TASR)
TASR|20. jún 2026 o 22:57
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﻿V súťaži získali celkovo deväť bodov.

Európska liga mužov 2026

Slovensko - Fínsko 1:3 (-18, 23, -17, -20)

Rozhodovali: Ewald (Nem.) a Król (Poľ.), 97 min, 80 divákov

Slovenskí volejbalisti prehrali vo svojom záverečnom šiestom vystúpení v Európskej lige na turnaji v islandskom Kópavogure s Fínskom 1:3 (-18, 23, -17, -20).

V súťaži tak získali celkovo deväť bodov za tri víťazstvá za tri body a tri prehry za nula.

Slováci mali už pred stretnutím istotu, že sa na finálovom turnaji najlepšej štvorice nepredstavia.

Favorizovaní Fíni a obhajcovia prvenstva v súťaži sa pred svojím predposledným zápasom v základnej časti nachádzali na prvej priečke pod čiarou postupu o jediný set a mali tak motiváciu zvíťaziť 3:0.

﻿Napriek tomu ich Slováci dokázali zaskočiť v druhom sete, ktorý získali pre seba najtesnejším rozdielom 25:23.

Zverenci trénera Michala Masného tak dokázali na tretí pokus vziať set papierovému favoritovi, v súbojoch s Estónskom a Holandskom sa im to nepodarilo.

Tabuľka Európskej ligy

Volejbal

Volejbal

    Volejbalisti Slovenska
    Volejbalisti Slovenska
    Slovenskí volejbalisti zakončili Európsku ligu prehrou, nad ich sily boli Fíni
    so 22:57
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