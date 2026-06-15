Slovenky majú postup vo svojich rukách. Nemôžeme však nič podceniť, vraví tréner

Volejbalistky Slovenska s hlavným trénerom Martinom Volpinim sa tešia zo zisku setu počas zápasu Európskej ligy žien vo volejbale Slovensko - Fínsko.
Fotogaléria (6)
Volejbalistky Slovenska s hlavným trénerom Martinom Volpinim sa tešia zo zisku setu počas zápasu Európskej ligy žien vo volejbale Slovensko - Fínsko. (Autor: TASR)
TASR|15. jún 2026 o 08:12
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Slovenky patria medzi päť tímov, ktoré majú plný počet 12 bodov.

Slovenské volejbalistky majú na dosah účasť na finálovom turnaji Európskej ligy. Pred záverečnými dvoma zápasmi skupinovej fázy majú plný počet 12 bodov a pred sebou súperov, ktorí figurujú v druhej polovici 24-člennej tabuľky.

„Náš cieľ je jasný. Chceme získať dve víťazstvá, šesť bodov a postúpiť,“ uviedol asistent trénera SR Michal Matušov.

Slovenské družstvo si zvýšilo sebavedomie počas uplynulého víkendu v Poprade. Pred domácim turnajom malo za sebou víťazstvá nad Rakúskom a Islandom (zhodne 3:0), na ktoré chcelo nadviazať v Poprad Aréne.

Podarilo sa mu to, keď po piatkovom víťazstve nad Izraelom 3:0 zvíťazilo aj nad Fínskom - 3:1. Triumf nad severankami sa nerodil jednoducho.

Domáce hráčky museli v prvom sete odvracať setbal a napokon zvládli aj psychicky nepríjemnú situáciu, keď to v jednom momente vyzeralo na úspešný koniec setu, no súperky uspeli s výzvou a v hre sa pokračovalo.

VIDEO: Tereza Hrušecká, hráčka Slovenska

Napokon však Slovenky získali dôležitý prvý bod. „Som hrdá na to, že sme to ustáli. Nie je jednoduché vrátiť sa do hry po tom, čo sa už človek teší z úspešného konca setu,“ uviedla blokárka Tereza Hrušecká.

Slovenky síce po úspešnej dráme v prvom sete (29:27) prehrali v druhom na 19, no ďalšie dva už vyzneli v ich prospech. Získali ich na 23 a 17.

„Môže to byť zlomové víťazstvo a verím, že aj bude. Teraz sa musíme pripraviť na turnaj v Gruzínsku. Verím, že po ňom sa budeme tešiť,“ poznamenala Hrušecká narážajúc na veľmi sľubný vývoj v skupine.

Slovenky patria medzi päť tímov, ktoré majú plný počet 12 bodov. Tento súčet by im pravdepodobne nestačil na účasť v najlepšej štvorke, no tú si môžu zabezpečiť počas nasledujúceho víkendu v gruzínskom Tbilisi.

VIDEO: Michal Matušov, asistent trénera

Na ňom nastúpia proti Bosne a Hercegovine a domácemu družstvu. Hráčky Bosny majú po štyroch zápasoch na konte päť bodov, raz zvíťazili za tri body, raz za dva. Reprezentantky Gruzínska získali v štyroch zápasoch iba jeden set.

Slovenky pocestujú na tretí turnaj v pozícii favorita a ak ju potvrdia, postup do najlepšej štvorky im s najväčšou pravdepodobnosťou neujde.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko (Európska liga žien 2026)
Na snímke volejbalistky Slovenska sa tešia z bodovania počas zápasu Európskej ligy žien vo volejbale Slovensko - Fínsko
Na snímke zľava Karolína Fričová (Slovensko), Kaisa Alanko, Daniela Ohman (obe Fínsko) počas zápasu Európskej ligy žien vo volejbale Slovensko - Fínsko
Na snímke volejbalistky Fínska sa tešia z bodovania počas zápasu Európskej ligy žien vo volejbale Slovensko - Fínsko
Na snímke zľava Karin Šunderlíková (Slovensko), Ada Aronen, Daniela Ohman (obe Fínsko) počas zápasu Európskej ligy žien vo volejbale Slovensko - Fínsko
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Na snímke zľava Suvi Kokkonen (Fínsko), Karin Šunderlíková, Tereza Hrušecká (obe Slovensko) počas zápasu Európskej ligy žien vo volejbale Slovensko - FínskoNa snímke hlavný tréner Slovenska Martino Volpini pred zápasom Európskej ligy žien vo volejbale Slovensko - Fínsko

„Musíme tam ísť s najväčšou zodpovednosťou. Potrebujeme čisté výsledky, ideálne dvakrát 3:0. Chceme ísť do prvej štvorky, to je náš cieľ,“ povedala smečiarka Lucia Herdová.

Aj asistent trénera Matušov si uvedomuje nádejnú situáciu v tabuľke. „Nesmieme si dovoliť žiadne podcenenie súpera.

Naopak, všetci musíme odviesť stopercentnú prácu. Náš cieľ je jasný, chceme šesť bodov,“ netajil Matušov.

Tabuľka Európskej ligy žien

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    Volejbalistky Slovenska s hlavným trénerom Martinom Volpinim sa tešia zo zisku setu počas zápasu Európskej ligy žien vo volejbale Slovensko - Fínsko.
    Volejbalistky Slovenska s hlavným trénerom Martinom Volpinim sa tešia zo zisku setu počas zápasu Európskej ligy žien vo volejbale Slovensko - Fínsko.
    Slovenky majú postup vo svojich rukách. Nemôžeme však nič podceniť, vraví tréner
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