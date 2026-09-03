Záverečná previerka pred ME sa nezačala víťazne. Slováci nezískali ani jeden set

Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali vo svojom úvodnom zápase na prípravnom turnaji v estónskom Tallinne s domácim výberom 0:3.
Zverenci trénera Michala Masného podľahli Estóncom po setoch 22:25, 22:25 a 16:25. V ďalšom stretnutí nastúpia Slováci v piatok o 18.00 h proti Ukrajine, ktorá vo štvrtok zdolala Lotyšsko 3:1.
Turnaj zakončia v sobotu o 15.00 h duelom s Lotyšskom. Turnaj je pre slovenský tím záverečnou previerkou pred majstrovstvami Európy v Taliansku.
Prípravný turnaj v Tallinne, štvrtok