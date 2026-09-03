Záverečná previerka pred ME sa nezačala víťazne. Slováci nezískali ani jeden set

Na snímke zľava Jakub Ihnát (Slovensko) a hlavný tréner Slovenska Michal Masný.
Na snímke zľava Jakub Ihnát (Slovensko) a hlavný tréner Slovenska Michal Masný. (Autor: TASR)
TASR|3. sep 2026 o 20:05
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V ďalšom stretnutí nastúpia Slováci v piatok proti Ukrajine.

Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali vo svojom úvodnom zápase na prípravnom turnaji v estónskom Tallinne s domácim výberom 0:3.

Zverenci trénera Michala Masného podľahli Estóncom po setoch 22:25, 22:25 a 16:25. V ďalšom stretnutí nastúpia Slováci v piatok o 18.00 h proti Ukrajine, ktorá vo štvrtok zdolala Lotyšsko 3:1.

Turnaj zakončia v sobotu o 15.00 h duelom s Lotyšskom. Turnaj je pre slovenský tím záverečnou previerkou pred majstrovstvami Európy v Taliansku.

Prípravný turnaj v Tallinne, štvrtok

Estónsko - Slovensko 3:0 (22, 22, 16)

Ukrajina - Lotyšsko 3:1 (18, -22, 18, 23)

Volejbal

Volejbal

    Na snímke zľava Jakub Ihnát (Slovensko) a hlavný tréner Slovenska Michal Masný.
    Na snímke zľava Jakub Ihnát (Slovensko) a hlavný tréner Slovenska Michal Masný.
    Záverečná previerka pred ME sa nezačala víťazne. Slováci nezískali ani jeden set
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