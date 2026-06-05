Smolný úvod Európskej ligy pre Slovákov. V Poprade nezvládli so súperom tesné koncovky

Európska liga 2026 - Poprad
Estónsko - Slovensko 3:0 (24, 26, 22)
Rozhodovali: Kälin (Švaj.), Parvanovová (Bulh.)
Trvanie: 96 minút
Diváci: 1070
Estónsko: Täht 15, Aru 8, Teppan 13, Tammearu 15, Aganits 7, Vanker 1, liber Maar (Jefanov 0, Nölvak 0)
Slovensko: Barták 2, Ščerba 7, Billich 8, Matejčík 11, Ihnát 8, Šellong 3, libero Jakubík (Rendla 3, Palgut 0, Lamanec 1, B. Hanúsek 4)
Slovenskí volejbaloví reprezentanti neuspeli vo svojom úvodnom zápase novej sezóny Európskej ligy. Na domácom turnaji v Poprade prehrali v piatok s Estónskom 0:3 na sety.
Michal Masný tak zažil nevydarenú premiéru v úlohe hlavného trénera v súťažnom zápase. Jeho zverenci nastúpia v druhom zápase turnaja v Poprade v nedeľu o 16.00 h proti Albánsku.
Európska liga je pre Slovákov prvý vrchol sezóny. Po domácom turnaji v Poprade pocestujú do holandského Doetinchemu (13.-14. júna), kde ich čakajú domáci výber a Gruzínsko, a do islandského Kopavouguru (19.-20. júna), kde nastúpia proti domácim a Fínom.
VIDEO: Tréner Masný po zápase s Estónskom
V úvode prvého setu si ani jeden tím nedokázal vypracovať náskok. Estónci viedli do stavu 6:5, potom sa na chvíľu dostali na čelo domáci, ale od stavu 9:9 sa opäť len doťahovali.
Oba tímy robili veľa chýb na podaní a tak sa Estónci dokázali odtrhnúť len na tri body. Slováci dotiahli na 17:17 a koncovka bola veľmi vyrovnaná.
Nakoniec v nej uspeli hostia a set vyhrali 26:24, keď Ščerbov smeč letel do autu.
V druhom viedli Slováci o dva body do stavu 6:4, potom však prebrali opraty ich súperi. Estónci sa po úspešnom dvojbloku dostali do vedenia 16:13 a tréner Masný reagoval oddychovým časom.
Hneď po ňom prišlo úspešné eso Šellonga, Slováci sa krátko na to dotiahli na 17:17 a potom išli do vedenia 20:19.
Ďalšiu vyrovnanú koncovku zvládli opäť lepšie hostia a vyhrali 28:26.
VIDEO: Ihnát o stretnutí s Estónskom
Domáci sa v úvode tretieho dejstva dostali do trojbodového trháku (10:6), čo bolo ich najvýraznejšie vedenie v celom priebehu duelu.
Estónsky tréner reagoval time outom, ktorý jeho zverencov nakopol a po ese Teppana vyrovnali na 12:12.
Potom si oba tímy vypracovali mierny náskok, no ani jeden neodskočil na dlhšie (20:20) a tak opäť rozhodla koncovka, ktorú zvládli znovu Estónci - 25:22.
Hlasy po zápase
Michal Masný, tréner SR: „Gratulujem Estónsku, že to dotiahlo do víťazného konca. My sme mali svoje šance v každom sete. Škoda hlavne toho tretieho, kde sme ich zatlačili našou dobrou horu. Spravili sme však školácke chyby, kde sme sa trošku báli hrať niektoré veci. Podali sme im ruku a oni to využili. Musíme zbierať skúsenosti a časom to bude lepšie. Výsledok mohol byť aj úplne opačný.“
Jakub Ihnát, hráč SR: „Rozhodli tri koncovky. Trošku krutý výsledok, nehrali sme zle, ale bohužiaľ to nestačilo ani na set. Oni boli skúsení a boli tam jednoduché akcie, ktoré oni zvládli a my nie. Chýbal nám trochu pokoj.“