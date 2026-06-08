Hráči splnili, čo tréneri chceli. S Estónskom nám chýbalo máličko, vravel tréner

Slovenskí volejbalisti vstúpili do Európskej ligy domácim turnajom v Poprade, na ktorom dosiahli bilanciu jedno víťazstvo a jedna prehra.
V nedeľňajšom zápase proti Albánsku potvrdili pozíciu favorita, hoci najmä v druhom sete mohli hostia zápas zdramatizovať.
Tréner Michal Masný bol po popradskom turnaji spokojný s výkonmi svojich zverencov.
Výsledok s Estónskom bol krutý
Tí v piatkovom zápase podľahli Estónsku 0:3, hoci v každom z troch setov mali reálnu šancu na víťazstvo - postupne ich prehrali na 24, 26 a 22.
„S Estónskom sme mali veľké šance na lepší výsledok, chýbalo máličko. Je to trošku daň za to, že si chalani zvykajú na nový systém, ktorý vyžadujem. Na turnaji splnili to, čo sme od nich chceli, no škoda, že to nestačilo na lepší výsledok proti Estónsku,“ poznamenal tréner Masný, ktorý pôsobí v pozícii hlavného trénera SR od novembra 2025.
Premiéru na reprezentačnej lavičke absolvoval koncom mája v dvoch prípravných zápasoch proti Česku, následne sa jeho zverenci predstavili v Poprade.
Uzavreli ho nedeľňajším víťazstvom nad Albánskom 3:0, v ktorom boli v pozícii favorita, no nebolo jednoduché potvrdiť ju. Hostia už v prvom sete ukázali svoju silu a hoci ho prehrali, získali 23 bodov.
VIDEO: M. Masný
Vyrovnaný bol aj druhý, v ktorom Slováci spravili aj viacero nevynútených chýb, no napokon opäť zvládli koncovku a zvíťazili v ňom 29:27. Tretie dejstvo už bolo od začiatku v réžii zverencov Masného.
„Každý bod môže byť dôležitý, v konečnom účtovaní sa môžu počítať aj sety,“ poznamenal Masný a s víťazstvom 3:0 nad Albánskom bol spokojný aj smečiar Jakub Ihnát:
„Piatkový výsledok s Estónskom bol pre nás krutý, no potom sme dali víťaznú bodku za turnajom. Dôležité je, že sme získali body do renkingu. Som rád, že sa volejbal vrátil do Popradu, diváci nám vytvorili skvelú atmosféru.“
Chcú prekvapiť favoritov
Slováci figurujú po dvoch zápasoch na 15. mieste v 27-člennej tabuľke Európskej ligy. V nej sa najbližšie predstavia 13. a 14. júna v holandskom Doetincheme.
Najskôr proti domácim reprezentantom, ktorí sú na čele tabuľky po hladkých víťazstvách nad Luxemburskom a Severným Macedónskom.
Na druhý deň odohrajú duel proti Gruzínsku, ktoré nezískalo ani set v dueloch s Chorvátskom a Izraelom. Po turnaji v Holandsku budú hrať na Islande proti domácemu tímu a Fínom.
VIDEO: J. Ihnát
„Na každom turnaji máme jedného papierovo silnejšieho súpera a jedného slabšieho. S tým silným chceme zvíťaziť a proti slabšiemu musíme potvrdiť pozíciu favorita, každý to od nás očakáva. Ak chceme ísť ďalej, musíme zdolať aj silnejších,“ poznamenal Masný.
Na turnaji v Poprade dal dôveru najmä skúsenejším hráčom, ktorí odohrali veľkú časť zápasov, no pred nasledujúcimi zápasmi nevylúčil zmeny:
„To, že až na malé zmeny hrala jedna šestka oba zápasy, nič neznamená. V Holandsku i na Islande môžu hrať úplne iní.“