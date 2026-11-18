Slovenské volejbalové reprezentácie mužov a žien spoznali program v Európskej lige 2027.
Počas prvých troch júnových víkendov odohrajú tri turnaje, pričom Slovensko bude hostiť jeden turnaj mužskej a jeden turnaj ženskej reprezentácie. V rámci každého turnaja odohrá národný tím dva zápasy.
Mužská reprezentácia vstúpi do súťaže v termíne od 4. do 6. júna 2027 na turnaji v Luxembursku, kde nastúpi proti domácemu tímu a Čechom. Druhý turnaj sa uskutoční od 11. do 13. júna na Slovensku, kde sa Slováci stretnú s Nórmi a Rumunmi.
Záverečný turnaj čaká slovenských volejbalistov od 18. do 20. júna v Severnom Macedónsku, kde si zmerajú sily s domácim výberom a Rakúskom.
Ženská reprezentácia začne svoje účinkovanie v rovnakom termíne, od 4. do 6. júna 2027, domácim turnajom na Slovensku, kde sa stretne s Lotyšskom a Albánskom.
Druhý turnaj absolvujú Slovenky od 11. do 13. júna v Čiernej Hore, kde budú čeliť domácemu družstvu a Gruzínsku. Základnú fázu zakončia od 18. do 20. júna vo Švédsku, kde ich čakajú duely s domácim výberom a Gréckom.
Od Európskej ligy si veľa sľubujem
„Predpokladám, že to bude podobné ako minulý rok. Opäť nás čakajú dvaja veľmi silní súperi, dvaja hrateľní a pri ďalších dvoch bude veľa závisieť od ich aktuálneho zloženia.
Niektoré reprezentácie sa totiž pripravujú na septembrové majstrovstvá sveta, v prípade žien na augustový šampionát, čo môže výrazne ovplyvniť ich nominácie aj výkonnosť.
Pevne verím, že obe naše družstvá získajú v sezóne 2027 čo najviac bodov do svetového rebríčka. Ten má významný vplyv aj na účasť a nasadzovanie na ďalších veľkých podujatiach v najbližšom štvorročnom cykle. Preto si od Európskej ligy veľa sľubujem.
Bude to náročné, ale máme pred sebou aj turnaje, na ktorých môžeme pomýšľať na víťazstvá,“ povedal prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Marek Rojko.
Následne prehovoril aj o ambíciách oboch národných tímov: „V prípade žien by som bol rád, keby sme opäť dosiahli viac víťazstiev ako prehier. Čo sa týka mužov, v posledných rokoch sa nám darilo víťaziť menej.
Ak by sme v budúcej sezóne dosiahli tri víťazstvá, tak ako tento rok, určite by sme to mohli považovať za úspech. Podstatné je, že ženy budú aj v budúcom roku hrať Európsku ligu s cieľom získavať body do svetového rebríčka a posúvať sa v ňom čo najvyššie, najmä po majstrovstvách sveta.
V prípade mužov, keďže dôjde aj k zmene na poste hlavného trénera, bude Európska liga predovšetkým príležitosťou na nastavenie ďalšej práce, budovanie nového tímu a zapracovanie hráčov do nového systému.
To však nič nemení na tom, že si musíme stanoviť aj základné športové ciele a vytvoriť predpoklady na dosiahnutie niekoľkých víťazstiev.“
Súťaž nadobúda čoraz väčší význam
Význam Európskej ligy v medzinárodnom volejbalovom kalendári rastie.
„Európska liga sa definitívne stala, popri finálových turnajoch, majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta, jediným pravidelným reprezentačným podujatím, ktoré absolvuje veľká väčšina európskych reprezentácií.
Aj preto nadobúda čoraz väčší význam a musíme ju vnímať ako mimoriadne vážnu a vysoko cenenú súťaž – nielen zo športového, ale aj z marketingového a finančného hľadiska.
Dôležitý je pritom aj kontext získavania bodov do svetového rebríčka a možného vplyvu na kvalifikačný proces na majstrovstvá Európy 2028, prípadne následne 2030.
Európska liga sa tak dostala na úroveň, ktorú musia všetky reprezentácie rešpektovať a podľa toho k nej aj pristupovať.
Už ju nemožno považovať za vedľajšiu súťaž, ale za plnohodnotnú a dôležitú súčasť reprezentačného kalendára,“ dodal Rojko podľa oficiálnej stránky SVF.
Tréner žien vníma nový formát pozitívne
Tréner ženskej reprezentácie Martino Volpini sa na zápasy Európskej ligy teší a nový formát súťaže vníma pozitívne: „Je to pre nás úplne nový formát v porovnaní s minulou sezónou, ale veľmi sa z neho teším. V sezóne 2027 nás čaká iba prvá časť súťaže, teda tieto tri turnajové víkendy, a môžeme sa naplno sústrediť na ne.
Hráčky budú mať za sebou náročnú klubovú sezónu, takže verím, že do reprezentácie prídu dobre pripravené a vo vhodnej športovej forme. Úroveň všetkých troch turnajových víkendov bude veľmi vysoká.
Znamená to, že od prvého dňa spoločného zrazu a prípravného kempu musíme zostať maximálne koncentrovaní a udržať si vysokú úroveň sústredenia aj správne mentálne nastavenie.“
Program slovenských volejbalových reprezentácii v Európskej lige 2027
Muži:
Turnaj v Luxembursku
4.6.2027 Slovensko - Luxembursko
5.6.2027 Česko - Slovensko
Turnaj na Slovensku
11.6.2027 Nórsko - Slovensko
13.6.2027 Slovensko - Rumunsko
Turnaj v Severnom Macedónsku
18.6.2027 Slovensko - Severné Macedónsko
19.6.2027 Rakúsko - Slovensko
Ženy:
Turnaj na Slovensku
4.6.2027 Lotyšsko - Slovensko
6.6.2027 Slovensko - Albánsko
Turnaj v Čiernej Hore
11.6.2027 Slovensko - Čierna Hora
12.6.2027 Gruzínsko - Slovensko
Turnaj vo Švédsku
18.6.2027 Slovensko - Švédsko
19.6.2027 Grécko - Slovensko