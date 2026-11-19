Štvrťfinále SP - odveta
VK Nové Mesto nad Váhom – KOOPERATIVA Slávia EUBA 3:1 (16, -18, 12, 21), zlatý set: 9:15
Trvanie: 101 minút
Rozhodovali: Štěpánek a Kováč
Diváci: 200
/prvý zápas: 0:3, postúpila Slávia EUBA/
Volejbalistky KOOPERATIVA Slávia EUBA skompletizovali zoznam semifinalistiek Slovenského pohára, keď vo štvrťfinále vyradili VK Nové Mesto nad Váhom.
Po domácom víťazstve 3:0 prehrali vo štvrtkovej odvete na palubovke súpera 1:3 a tak musel rozhodnúť zlatý set, ktorý hráčky Slávie EUBA ovládli 15:9.
V semifinále SP doplnili trio VK Slovan Bratislava, VA UNIZA Žilina a Volley Project UKF Nitra, ktoré si vybojovalo postup už v stredu.