V semifinále Niké Slovenského pohára volejbalistiek 2026/2027 sa stretnú VK Slovan Bratislava s Volley project UKF Nitra a VA UNIZA Žilina s obhajcom trofeje Kooperativa Slávia EUBA.
Rozhodol o tom utorkový žreb v sídle Slovenskej volejbalovej federácie (SVF). Súboj Žilinčaniek s bratislavskou Sláviou bude reprízou finále z uplynulej sezóny, v ktorom triumfovali vysokoškoláčky z hlavného mesta v Leviciach 3:2.
Semifinálové duely sú na programe 9. decembra a 13. januára. V prípade postupu Slovana do štvrťfinále Vyzývacieho pohára sa termín jeho odvety posunie na 20. januára.
„Semifinále sa odohrá systémom doma – vonku, pričom každé družstvo bude mať výhodu domáceho prostredia v jednom stretnutí.
O postupujúcom rozhodne počet víťazstiev z oboch zápasov. Ak budú mať družstvá po odohraní oboch stretnutí na konte rovnaký počet víťazstiev, o finalistovi rozhodne zlatý set, ktorý sa odohrá bezprostredne po skončení odvetného zápasu,“ uviedol pre web SVF predseda súťažnej komisie Filip Moravčík.
Dejiskom Superfinále Slovenského pohára bude 6. februára 2027 Mestská športová hala v Trnave, kde sa počas jedného podujatia rozhodne o držiteľoch ženskej i mužskej pohárovej trofeje.
Slovenský pohár žien
Žreb semifinále
VK Slovan Bratislava – Volley project UKF Nitra (9. decembra a 13. januára, resp. 20. januára)
VA UNIZA Žilina – Kooperativa Slávia EUBA (9. decembra a 13. januára)