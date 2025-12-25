Návrat po štyroch rokoch. Slovenské reprezentácie čakajú zápasy pod Tatrami

Slovenské volejbalové reprezentácie mužov aj žien sa po štyroch rokoch opäť predstavia v Poprade.
V júni 2026 tam odohrajú zápasy v rámci budúcoročnej edície Európskej ligy. Informoval o tom portál slovakvolley.sk.
„Sme veľmi radi, že sa po štyroch rokoch vraciame s reprezentačným volejbalom do Popradu. Je to jasný dôkaz toho, že spolupráca medzi Slovenskou volejbalovou federáciou a mestom Poprad funguje na vysokej úrovni a má dlhodobý charakter.
Mesto nám opakovane vytvára výborné podmienky a práve preto patrí medzi našich overených partnerov pri organizovaní významných medzinárodných zápasov.
Verím, že fanúšikovia vytvoria skvelú atmosféru a naše tímy sa im odvďačia kvalitnými výkonmi,“ uviedol prezident SVF Marek Rojko.
Fanúšikovia uvidia v Poprade najskôr mužskú reprezentáciu, ktorá od 5. do 7. júna nastúpi proti Estónsku a Albánsku.
Ženy privítajú na rovnakom mieste o týždeň neskôr (12.-14. júna) súperky z Fínska a Izraela.