Slovanistky zvládli drámu v odvete. Nadviazali na suverénny domáci triumf nad súperom

Challenge Cup - odveta 1. kola
OK Budučnost Podgorica - VK Slovan Bratislava 2:3 (23, -16, -16, 21, -15)
Dĺžka zápasu: 124 minút
Rozhodovali: Stipaničevová Matečičová (Chor.), Milojevič (Slovin.)
Diváci: 100
/prvý zápas: 0:3, postúpil Slovan/
Volejbalistky VK Slovan Bratislava postúpili do 2. kola Challenge Cupu. V stredajšej odvete 1. kola zvíťazili v metropole Čiernej Hory nad Budučnostou Podgorica 3:2 na sety a nadviazali tak na domácu výhru 3:0 spred týždňa.
Slovenský zástupca sa v ďalšom kole stretne s víťazom dvojzápasu Janta Volej Kisela Voda – Lvi Praha (prvý zápas: 0:3).
„Belasé“ si z prvého stretnutia odniesli značné sebavedomie a preniesli si ho aj do odvety, v ktorej rýchlo viedli 6:0.
Domáce hráčky však potom zabrali, vývoj prvého setu otočili a nakoniec ho uchmatli pre seba pomerom 25:23.
Aj v druhom sete si slovanistky vypracovali v úvode výrazný náskok, no tentoraz vedenie udržali a získali set na 16.
V treťom otočili skóre z 1:3 na 5:3 a následne už vedenie nepustili z rúk. Set zvládli opäť so skóre 25:16, čím si zaistili postup.
Budočnost si už za stavu 1:2 nemohla vynútiť zlatý set. Zverenky trénera Pavla Bernátha v ďalšom priebehu zvoľnili, dovolili Podgorici vyrovnať na 2:2, ale napokon vybojovali výhru v tajbrejku.