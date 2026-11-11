Slovanu nevyšiel vstup do nového ročníka Challenge Cupu. Proti estónskemu tímu nemal šancu

Na snímke hráči VK Slovan Bratislava.
Na snímke hráči VK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
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TASR|11. nov 2026 o 20:06
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„Belasí“ túžia nadviazať na minulý ročník európskej pohárovej súťaže, keď sa prebojovali do semifinále.

Challenge Cup - prvý zápas 1. kola

Pärnu VC - VK Slovan Bratislava 3:0 (22, 25, 21)

Trvanie: 90 minút

Rozhodovali: Stenbock (Švéd.), Elezaj (Kos.)

Diváci: 487

Volejbalistom VK Slovan Bratislava nevyšiel vstup do nového ročníka Challenge Cupu. V úvodnom zápase 1. kola prehrali na palubovke estónskeho šampióna Pärnu VC 0:3.

Odveta sa uskutoční vo štvrtok 19. novembra o 19.00 h v bratislavskej Gopass Aréne.

„Belasí“ túžia nadviazať na minulý ročník európskej pohárovej súťaže, keď sa v Challenge Cupe prebojovali až do semifinále.

Volejbal

Volejbal

    Na snímke hráči VK Slovan Bratislava.
    Na snímke hráči VK Slovan Bratislava.
    Slovanu nevyšiel vstup do nového ročníka Challenge Cupu. Proti estónskemu tímu nemal šancu
    dnes 20:06
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