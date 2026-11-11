Slovanu nevyšiel vstup do nového ročníka Challenge Cupu. Proti estónskemu tímu nemal šancu

Challenge Cup - prvý zápas 1. kola
Pärnu VC - VK Slovan Bratislava 3:0 (22, 25, 21)
Trvanie: 90 minút
Rozhodovali: Stenbock (Švéd.), Elezaj (Kos.)
Diváci: 487
Volejbalistom VK Slovan Bratislava nevyšiel vstup do nového ročníka Challenge Cupu. V úvodnom zápase 1. kola prehrali na palubovke estónskeho šampióna Pärnu VC 0:3.
Odveta sa uskutoční vo štvrtok 19. novembra o 19.00 h v bratislavskej Gopass Aréne.
„Belasí“ túžia nadviazať na minulý ročník európskej pohárovej súťaže, keď sa v Challenge Cupe prebojovali až do semifinále.