Zomrel tretí Čech uvedený do svetovej Volejbalovej siene slávy. Bol trénerom aj rozhodcom

Vo veku 90 rokov zomrel Miloslav Ejem, ktorý sa ako tretí Čech dostal do svetovej Volejbalovej siene slávy.
Ejem, ktorý mal za sebou aj hráčsku kariéru, bol uznávaným volejbalovým metodikom, pedagógom, výskumným pracovníkom, trénerom, rozhodcom a funkcionárom.
Významne sa podieľal na rozvoji českého volejbalu a mnoho rokov pôsobil aj v medzinárodnej volejbalovej federácii FIVB. O jeho úmrtí informoval Pražský volejbalový zväz.
Za svoju celoživotnú prácu získal Ejem množstvo ocenení. Bol vymenovaný za čestného člena domáceho volejbalového zväzu a stal sa členom Siene slávy českého volejbalu.
V roku 2014 ho uviedli aj do svetovej Siene slávy v americkom meste Holyoke. Pred ním sa z Čechov tejto pocty dostalo dvojnásobnému majstrovi sveta Josefovi Musilovi a dlhoročnému funkcionárovi Františkovi Stibitzovi.
Pred siedmimi rokmi ich nasledoval aj majster sveta Josef Tesař.