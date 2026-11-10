Po nevydarených ME príde zmena. Tréner Masný skončil pri slovenskej reprezentácii po dlhých rokoch

Tréner Michal Masný po štyroch rokoch ukončil svoje pôsobenie pri slovenskej mužskej volejbalovej reprezentácii.
Tri sezóny pracoval ako asistent Stevena Vanmedegaela, v novembri 2025 prevzal mužstvo ako hlavný kormidelník. Jeho zmluva sa skončila 31. októbra 2026.
„Bola to pre mňa určite veľká skúsenosť a zároveň dôležitý krok v mojej trénerskej kariére. Celé toto obdobie hodnotím pozitívne.
Samozrejme, vždy sa vyskytnú nejaké problémy, ale tie, ktoré sa objavili, sme dokázali vyriešiť. A myslím si, že práve to je dôležité,“ uviedol Masný pre oficiálnu webstránku Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).
Najpozitívnejšie vníma predovšetkým prípravu a prácu s mužstvom v poslednej sezóne, keď už zastával pozíciu hlavného trénera:
„Určite by som najradšej spomínal na dobré výsledky, hoci záver bol pomerne náročný. Celú prípravu, predovšetkým tú v poslednom roku, keď som pôsobil ako hlavný tréner, hodnotím veľmi pozitívne.
Rád na ňu budem spomínať, pretože si myslím, že práca, ktorú sme odviedli, bola kvalitná. Výsledok to, žiaľ, napokon neodzrkadlil, ale celý proces aj spätná väzba, ktorú som po tejto práci dostal, boli pozitívne. A to je pre mňa dôležité.“
Jedným z jeho cieľov bolo zapojenie mladých hráčov a vytvorenie základu pre ďalšie obdobie reprezentácie. V tejto oblasti považuje svoje pôsobenie za naplnené.
„Urobil som to presne tak, ako som chcel a v tomto smere mi všetko vyšlo. Som rád, že sa do tímu zapojili aj mladí hráči, pretože je to dôležité pre budúcnosť slovenského volejbalu,“ povedal Masný.
Vyhodnotili sme viacero ukazovateľov
Jeho pôsobenie zhodnotila na svojom zasadnutí 10. novembra aj Reprezentačná rada SVF. Prezident federácie Marek Rojko rozdelil sezónu na dve časti – obdobie prípravy a budovania tímu a samotné majstrovstvá Európy, na ktorých družstvo nenaplnilo očakávania.
„Od skončenia majstrovstiev Európy už uplynul určitý čas a analýzy prebiehali približne dva mesiace. Dnes máme vyhodnotenú celú sezónu a rozdelil by som ju na dve časti. Prvou je sezóna ako celok – od menovania trénera cez tvorbu nominácie až po kompletnú prípravu.
Vyhodnotili sme viacero ukazovateľov, ktoré vnímame pozitívne. Podarilo sa nastaviť určitú tímovú kultúru, hráči mali záujem reprezentovať a absolvovali celú sezónu, od Európskej ligy až po majstrovstvá Európy. Trénerovi sa zároveň podarilo stabilizovať celý proces, najmä po personálnej stránke a v oblasti realizačného tímu,“ uviedol Rojko.
Pozitívne vníma aj zapojenie mladých hráčov, ktorí dostali priestor v reprezentačnom A-tíme: „Priestor dostali aj noví, mladí hráči, teda ďalšia generácia z mládežníckych reprezentácií. Pozitívne hodnotili sezónu podľa našich informácií aj skúsenejší hráči, ktorí boli súčasťou tímu. Som presvedčený, že táto časť trénerskej práce Michala Masného bola na vysokej úrovni.“
Medzi hráčmi nepresadil svoje myšlienky
Druhou časťou hodnotenia boli ME. Výkony slovenského tímu podľa Rojka nenadviazali na očakávania, ktoré sa vytvorili počas prípravného obdobia. Masný vo svojej správe pomenoval aj dôvody, pre ktoré sa mu nepodarilo preniesť predstavy a herné princípy do výkonov mužstva.
„Družstvo sa na majstrovstvách Európy neprezentovalo tak, ako sme si predstavovali a ako sme po príprave verili, že bude vyzerať. Tréner na základe vlastných dojmov a všetkých analýz, ktoré si urobil, veľmi jednoznačne pomenoval, že sa mu nepodarilo presadiť medzi hráčmi svoje myšlienky a vlastný rukopis. Aj preto sa rozhodol, že v spolupráci s federáciou nebude pokračovať a zmluvu nepredĺži,“ vysvetlil Rojko.
Zároveň zdôraznil, že napriek nevydarenému záveru nechce hodnotiť Masného pôsobenie iba podľa výsledkov na európskom šampionáte.
„Chcem Michalovi poďakovať. Bol som pri tom, keď pred štyrmi rokmi vstupoval do spolupráce s federáciou. Tri roky pôsobil ako asistent trénera a následne plynulo prešiel do pozície hlavného trénera.
Mrzí ma, ako sa družstvo prezentovalo na majstrovstvách Európy, ale rád by som jeho pôsobenie hodnotil komplexnejšie. Z tohto pohľadu si myslím, že Michal odviedol veľa práce, ktorú by možno iný tréner ani neurobil. Nezvládol však záver, čo nás, samozrejme, mrzí,“ povedal prezident SVF.
Masný bude pokračovať v Poľsku
Federácia si podľa jeho slov uvedomuje potrebu zlepšiť výsledky reprezentácie aj jej postavenie vo svetovom rebríčku. Masný sa po skončení spolupráce s národným tímom sústredí na klubovú kariéru v Poľsku.
„Športový riaditeľ a reprezentačná rada SVF dostali poverenie pripraviť návrhy ďalšieho smerovania mužskej reprezentácie. Tie by mali následne predložiť správnej rade federácie, predbežne ku koncu roka.
Súčasťou ďalšieho postupu bude aj rozhodnutie o podobe realizačného tímu a vedení reprezentácie v nasledujúcom období,“ dodal prezident SVF.