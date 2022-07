Čo sa to deje? Známy Slovák z Oktagonu mieri na zámorskú misiu

NEW YORK. Je to len pár dní späť, čo sa najväčšia československá organizácia Oktagon MMA potvrdila návrat elitného bojovníka do zápasu.

Slovák Vojto Barborík má byť súčasťou turnaja Oktagon 35. Ten sa uskutoční 17. septembra v brnenskej hale Winning Group.

Dnes však, svetlo sveta uzrela zaujímavá správa, ktorá hovorí, že na Barboríka čaká ešte jeden duel.