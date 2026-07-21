Všetky tri Slovenky postúpili do semifinále K1. Stanovská zažiarila skvelým časom

Slovenská vodná slalomárka Soňa Stanovská.
Slovenská vodná slalomárka Soňa Stanovská. (Autor: TASR)
TASR|21. júl 2026 o 18:37
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Všetky slovenské reprezentantky predviedli čisté jazdy.

Tri zo šiestich slovenských lodí sa prebojovali do semifinále K1 na MS vodnom slalome v Oklahoma City.

Z utorkovej kvalifikácie postúpili všetky tri slovenské reprezentantky Soňa Stanovská, Zuzana Paňková a Eliška Mintálová, naopak neuspel ani jeden z mužského tria Dávid Skubík, Martin Halčin a Adam Gonšenica.

Stanovská postúpila tretím najlepším časom (90,10 s), keď za najrýchlejšou dvojicou Ricarda Funková z Nemecka a Klaudia Zwoliňská z Poľska zaostala o 72 stotín.

Všetky tri predviedli čisté jazdy. Paňková skončila v kvalifikácii na 14. mieste s bezchybnou jazdou a stratou 3,99 s na najlepšie duo.

Eliška Mintálová inkasovala štyri trestné sekundy a postúpila do semifinále z 18. pozície (+4,97). 

Z trojice Slovákov predviedol v kvalifikácii čistú jazdu len Skubík, čas 85,30 s mu však stačil len na nepostupové 35. miesto.

Na najlepšieho Čecha Jakuba Krejčího stratil 5,28 s. Halčin s jedným ťukom skončil na 44. priečke (+6,55), Gonšenica s 52 trestnými sekundami bol 75. (+56,38).

Do štvrtkového semifinále (17.05 ženy, 18.15 muži) sa kvalifikovalo 30 najlepších pretekárok a pretekárov.

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