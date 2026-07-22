Beňuš pri svojej jubilejnej účasti na MS sníva o medaile. Jeho krajan bol v kvalifikácii tretí

Matej Beňuš.
Matej Beňuš. (Autor: TASR)
TASR|22. júl 2026 o 19:09
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Dvaja z troch slovenských kanoistov postúpili do semifinále C1 mužov.

Dvaja z troch slovenských kanoistov postúpili do semifinále C1 mužov na MS vo vodnom slalome v americkom meste Oklahoma City.

Marko Mirgorodský obsadil v kvalifikácii tretie miesto s mankom 91 stotín na najrýchlejšieho Francúza Nicolasa Gestina, Matej Beňuš sa kvalifikoval zo šiestej priečky (+1,70).

Postup medzi najlepšiu 30-ku si v stredu suverénne zaistil Mirgorodský, ktorý išiel čisto a rýchlo a po dojazde do cieľa sa zaradil na druhú pozíciu za priebežného lídra Čecha Lukáša Kratochvíla.

V ďalšom priebehu ich predstihol len Gestin štartujúci s jednotkou ako posledný. Bezchybne zajazdil aj skúsený Beňuš, ktorý si pri svojej jubilejnej pätnástej účasti na MS bez problémov ustrážil postup.

Z tria slovenských reprezentantov sa do semifinále nekvalifikoval len najmladší Dominik Egyházy, ktorý za chybný prejazd 11. bránky inkasoval 50-sekundovú penalizáciu.

V konkurencii 70 pretekárov skončil na 67. priečke (+59,19). Všetkých troch Slovákov čakala večer ešte tímová súťaž hliadok 3xC1.

O 18.56 SELČ sa začala aj kvalifikácia kanoistiek so slovenskou trojicou Emanuela Luknárová, Soňa Stanovská a Zuzana Paňková. Semifinále a finále C1 je na programe v piatok 24. júla.

MS v Oklahoma City sú prvými z deviatich podujatí, ktoré sa počítajú do olympijskej kvalifikácie. Posledné budú v októbri 2027 na SP v Montgomery. Pretekárom sa bude počítať najlepších päť výsledkov.

Vodné športy

    Matej Beňuš.
    Matej Beňuš.
    Beňuš pri svojej jubilejnej účasti na MS sníva o medaile. Jeho krajan bol v kvalifikácii tretí
    dnes 19:09
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