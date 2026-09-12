Slovákom vyšla kvalifikácia na sto percent. Do semifinále C1 postúpili všetky lode

Slovenská vodná slalomárka Emanuela Luknárová
Slovenská vodná slalomárka Emanuela Luknárová (Autor: TASR)
TASR|12. sep 2026 o 12:39
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Najlepšie sa umiestnil Dominik Egyházy.

V sobotňajšej kvalifikácii disciplíny C1 na finálovom podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v španielskom La Seu d'Urgell sa do postupovej tridsiatky zmestili všetci Slováci.

Medzi ženami to bola trojica Emanuela Luknárová, Soňa Stanovská a Zuzana Paňková. V mužskej časti postúpili do semifinále kanoistov Dominik Egyházy, Matej Beňuš a Marko Mirgorodský.

Egyházy dosiahol čas 91,62 sekundy a prekonal ho až posledný štartujúci Francúz Nicolas Gestin.

Na olympijského víťaza z Paríža 2024 stratil 18-ročný Slovák približne sekundu. Mirgorodský finišoval po dotyku na 12. bránke trinásty (+4,56) a Beňuš obsadil 22. miesto (+6,32).

Luknárová uzavrela najrýchlejšiu desiatku (+5,81). Stanovská obsadila 14. priečku (+6,25) a Paňková finišovala sedemnásta po dotykoch na druhej a 21. bránke (+7,44). Najrýchlejšia bola Monica Doriová z Andorry s časom 100,64 s.

Vodné športy

    Slovenská vodná slalomárka Emanuela Luknárová
    Slovenská vodná slalomárka Emanuela Luknárová
    Slovákom vyšla kvalifikácia na sto percent. Do semifinále C1 postúpili všetky lode
    dnes 12:39
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