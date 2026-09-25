Slováci budú na ME bojovať o cenné kovy. Do finále postúpili až tri lode

Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome Marko Mirgorodský a Dominik Egyházy postúpili do finále v disciplíne C1 mužov na majstrovstvách Európy v talianskej Ivrei. V súťaži žien má šancu bojovať o cenné kovy Zuzana Paňková.
Mirgorodský v semifinále predviedol ôsmy najlepší výkon, keď si nepripísal tretnú sekundu a v cieli mal manko +3,83 na prvého Čecha Lukáša Kratochvíla.
Egyházy sa dostal do finále tesne z poslednej 12. priečky, keď zaknihoval nulu a odstup +5,36.
Z trojice Slovákov neuspel iba Matej Beňuš, bronzový z olympiády v Paríži z roku 2024 skončil na 22. priečke, keď dostal dve trestné sekundy a zapísal si stratu +8,81.
Paňková v semifinále zaznamenala bezchybnú jazdu a k účasti medzi tuctom najlepších jej stačila aj strata +4,28 s na najrýchlejšiu Poľku Klaudiu Zwolinskú a 10. pozícia.
Smolu mala Emanuela Luknárová, ktorá sa ocitla prvá pod čiarou na 13. priečke. Od postupu ju delilo 73 stotín sekundy, keď na trati si taktiež nepripísala chybu. Jej manko od víťazky semifinále bolo +6,07.
Tretia zo Sloveniek Soňa Stanovská obsadila 20. priečku, v cieli mala manko +11,07 bez trestnej sekundy. Finále v oboch súťažiach bolo na programe už v piatok.