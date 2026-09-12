Paňkovú čaká posledné finále sezóny. Postup jej neušiel ani napriek jednému dotyku

Zuzana Paňková
Zuzana Paňková (Autor: TASR)
TASR|12. sep 2026 o 15:10
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V semifinále skončila siedma.

Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková sa predstaví vo finále C1 na záverečnom podujatí Svetového pohára v španielskom La Seu d'Urgell.

V sobotňajšom semifinále mala jeden dotyk na piatej bránke a časom 103,16 sekundy obsadila siedme miesto, keď za najlepšou Doriane Delassusovou z Francúzska zaostala o 1,39 s.

Ďalšie dve slovenské kanoistky budú v dvanásťčlennom finále (16.06 h) chýbať. Emanuela Luknárová si pripísala dve trestné sekundy a skončila s mankom 5,17 s na 17. priečke.

Soňa Stanovská inkasovala 50-sekundovú penalizáciu za nesprávny prejazd 12. bránky a uzatvárala výsledkovú listinu na 30. mieste (+70,51).

O 14.26 bolo na programe semifinále C1 mužov aj so slovenskou trojicou Dominik Egyházy, Matej Beňuš a Marko Mirgorodský.

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