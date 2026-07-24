Paňková bude bojovať o ďalšiu medailu. Do finále postúpila z vysokej pozície

Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková bude na majstrovstvách sveta v americkej Oklahome City bojovať o medailu v disciplíne C1.
V piatkovom semifinále predviedla druhý najlepší výkon, keď mala čistú jazdu a za najrýchlejšou Monicou Doriovou z Andorry zaostala o 1,86 s.
Ďalšie dve Slovenky zostali pred bránou finálovej dvanástky, Soňa Stanovská obsadila 16. miesto s mankom 6,44 a Emanuela Luknárová 20. s odstupom 9,02.
Paňková má šancu pridať do zbierky tretiu medailu zo šampionátu, keď bola členkou zlatej hliadky v C1 i bronzovej v K1.
Formu naznačila už v kvalifikácii, v ktorej jej patrilo 8. miesto po taktiež bezchybnej jazde. Stanovskú delilo od finále 84 stotín sekundy, keď urobila jednu chybu na 19. bránke.
Luknárová si taktiež pripísala jeden dotyk, a to na bránke číslo 16, do finále neprešla o 3,42 s. Ženské finále je na programe v piatok o 21.45 SELČ.