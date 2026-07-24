Paňková bude bojovať o ďalšiu medailu. Do finále postúpila z vysokej pozície

Na snímke je slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková.
Na snímke je slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková. (Autor: TASR)
TASR|24. júl 2026 o 19:29
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Ďalšie dve Slovenky zostali pred bránou finálovej dvanástky.

Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková bude na majstrovstvách sveta v americkej Oklahome City bojovať o medailu v disciplíne C1.

V piatkovom semifinále predviedla druhý najlepší výkon, keď mala čistú jazdu a za najrýchlejšou Monicou Doriovou z Andorry zaostala o 1,86 s.

Ďalšie dve Slovenky zostali pred bránou finálovej dvanástky, Soňa Stanovská obsadila 16. miesto s mankom 6,44 a Emanuela Luknárová 20. s odstupom 9,02.

Paňková má šancu pridať do zbierky tretiu medailu zo šampionátu, keď bola členkou zlatej hliadky v C1 i bronzovej v K1.

Formu naznačila už v kvalifikácii, v ktorej jej patrilo 8. miesto po taktiež bezchybnej jazde. Stanovskú delilo od finále 84 stotín sekundy, keď urobila jednu chybu na 19. bránke.

Luknárová si taktiež pripísala jeden dotyk, a to na bránke číslo 16, do finále neprešla o 3,42 s. Ženské finále je na programe v piatok o 21.45 SELČ.

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