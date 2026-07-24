Mirgorodský ukázal veľký potenciál na medailu. Do finále postúpil z druhého miesta

Marko Mirgorodský.
Marko Mirgorodský. (Autor: TASR)
TASR|24. júl 2026 o 18:29
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Druhý slovenský zástupca v semifinále Matej Beňuš sa medzi najlepšiu dvanástku nedostal.

Slovenský vodný slalomár Marko Mirgorodský postúpil do finále C1 na majstrovstvách sveta v americkom meste Oklahoma City.

V piatkovom semifinále obsadil po bezchybnej jazde druhú priečku s mankom 45 stotín sekundy na prvého Brita Ryana Westleyho.

Druhý slovenský zástupca v semifinále Matej Beňuš sa medzi najlepšiu dvanástku nedostal, obsadil konečné 14. miesto so stratou 3,71 s, keď si pripísal dve trestné sekundy.

Mirgorodský postúpil už z kvalifikácie z 3. priečky a potvrdil, že patrí medzi kandidátov na medailu.

Bronzového medailistu z OH v Paríži 2024 Beňuša pripravila o možnosť bojovať o ďalší cenný kov chyba na povodnej 16. bránke, v ktorej si pripísal dotyk.

Od finále ho delilo napokon 67 stotín sekundy. Boje o medaily sú na programe už v piatok o 21.06 SELČ.

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