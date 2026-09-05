Paňková a Stanovská prešli z kvalifikácie kajak krosu. Muži na olympijskom kanáli neuspeli

Na snímke je slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková.
Na snímke je slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková. (Autor: TASR)
TASR|5. sep 2026 o 13:23
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Víťazka C1 Zuzana Paňková skončila 20. a Soňa Stanovská 24.

Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková postúpila z kvalifikácie kajak krosu do rozjázd na podujatí Svetového pohára na olympijskom kanáli vo Vaires-sur-Marne.

Víťazka disciplíny C1 obsadila v sobotňajších individuálnych pretekoch 20. miesto s mankom 3,95 sekundy na víťaznú Britku Lois Leaverovú.

Ďalšia Slovenka v súťaži Soňa Stanovská figurovala na postupovej 24. priečke (+5,22). Rozjazdy boli na programe od 14.04 h.

V mužskej časti Slovensko nebude mať v ďalších fázach zastúpenie. Dávid Skubík obsadil 39. pozíciu so stratou 4,41 sekundy na prvého Brita Josepha Clarkea.

Až na poslednú 71. priečku odsunula chyba pri štarte Matúša Egyházyho, ktorý mal pôvodne stratu 5,47 s.

Vodné športy

    Na snímke je slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková.
    Na snímke je slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková.
    Paňková a Stanovská prešli z kvalifikácie kajak krosu. Muži na olympijskom kanáli neuspeli
    dnes 13:23
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