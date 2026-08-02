Martikán bol v nedeľu najlepším Slovákom. Aj napriek bezchybnej jazde nabral veľkú stratu

Slovenskí reprezentanti nezískali v nedeľných Open pretekoch na podujatí Slovak Open vo vodnom slalome v Čunove ani jedno pódiové umiestnenie.
Najlepšie z nich dopadol kanoista Michal Martikán, ktorý obsadil v C1 mužov piate miesto.
Štyridsaťsedemročný Martikán dosiahol v prvej jazde čas 98,21 sekundy bez trestných sekúnd.
V konečnom poradí zaostal za víťazným Nemcom Benjaminom Kiesom o 5,62 sekundy. Siedmy skončil Damián Cibák, ôsmy Adam Janovčík a jedenásty Matej Jonák.
Do najlepšej dvanástky sa dostalo celkovo desať slovenských pretekárov. V K1 mužov bol najlepší zo Slovákov Lukáš Hnilica na šiestom mieste, v K1 žien obsadila Sandra Krutá takisto šiestu priečku. Informoval portál canoe.sk.
Slovak Open v Čunove - Open preteky
C1 ženy: 1. Roisinová (Fr.) 114,13/4, 2. Estanguetová (Fr.) 120,84/0, 3. Lebedová (ČR) 123,16/2
K1 muži: 1. Brzezinski (Poľ.) 86,90/0, 2. Majerczak (Poľ.) 92,78/0, 3. Perreau (Fr.) 93,00/0, ... 6. Hnilica 94,62/0, 9. Radovich 96,43/0, 12. Galovič (všetci SR) 97,97/0
C1 muži: 1. Kies (Nem.) 92,59/2, 2. Voneš (ČR) 94,19/0, 3. J. Větrovský (ČR) 95,97/2, ... 5. Martikán 98,21/0, 7. D. Cibák 102,60/0, 8. Janovčík 104,24/2, 11. Jonák (všetci SR) 106,09/0
K1 ženy: 1. Pietrachová (Fr.) 101,39/2, 2. Charelová (Fr.) 102,27/0, 3. Terčeljová (Slovin.) 104,40/0, ... 6. Krutá 117,21/2, 7. Haššová 117,24/8, 12. Lobodasová (všetky SR) 159,95/0