Janovčík skončil ako jediný Slovák na pódiu. Martikán nebol spokojný s penalizáciou

Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Adam Janovčík obsadil tretie miesto v sobotňajších pretekoch C1 mužov na podujatí Slovak Open v Čunove, ktoré boli zaradené do rebríčka Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF).
Michal Martikán figuroval po svojej jazde na druhej priečke, no dodatočná 50-sekundová penalizácia za nesprávny prejazd 21. bránky ho odsunula na konečné siedme miesto.
Janovčík zvládol finále bez penalizácie za 105,86 s. Za víťazným Nemcom Siderisom Tasiadisom Kiesom zaostal o 11,69 sekundy, druhý skončil Čech Matěj Uhlík.
Z ďalších Slovákov obsadil Daniel Cibák šieste miesto, Martin Jonák bol ôsmy a Alexander Čársky dvanásty. Martikána odsunula na siedme miesto penalizácia.
„Pravdu povediac, ja som presvedčený, že som prešiel tou bránkou podľa pravidiel, pretože podľa mňa som tam mal celú hlavu a aj časť lode.
Rozhodcovia však mali na môj prejazd iný názor, a tak mi nezostáva nič iné, len sa s ich rozhodnutím vyrovnať. Nič sa však nedeje. Ja tieto preteky beriem len ako spestrenie môjho tréningového obdobia, takže samotný výsledok nie je až taký rozhodujúci,“ uviedol Martikán pre canoe.sk.
Najlepšie umiestnenie zo slovenských kajakárov dosiahol Lukáš Hnilica, ktorý skončil štvrtý. Na bronzového Čecha Václava Nováka stratil 5,30 sekundy.
V K1 žien obsadila slovenská reprezentantka Emanuela Krutá siedmu priečku. V Čunove sa nepredstavili Adam Gonšenica a Soňa Stanovská, ktorí boli prihlásení, ale na štart nenastúpili.
Podujatie vyvrcholí v nedeľu otvorenými pretekmi, v ktorých sa bude do konečného poradia počítať lepšia z dvoch jázd.
Slovak Open - rebríčkové preteky ICF - finále
C1 ženy: 1. Roisinová (Fr.) 123,33 s (4 trestné sekundy), 2. Estanguetová (Fr.) 132,47 (4), 3. Lebedová (ČR) 136,87 (4)
K1 muži: 1. Brzezinski (Poľ.) 88,66 (0), 2. Perreau (Fr.) 97,38 (0), 3. V. Novák (ČR) 98,19 (2), 4. Hnilica 103,49 (4), ... 9. Radovich (obaja SR) 198,40 (100)
C1 muži: 1. Kies (Nem.) 94,17 (0), 2. Uhlík (ČR) 104,02 (2), 3. Janovčík 105,86 (0), ... 6. D. Cibák 136,10 (4), 7. Martikán 151,92 (52), 8. Jonák 192,27 (60), 12. Čársky (všetci SR) 323,95 (204)
K1 ženy: 1. Charelová (Fr.) 107,71 (4), 2. Terčeljová (Slovin.) 109,37 (2), 3. Lebedová (ČR) 123,53 (2), ... 7. Krutá (SR) 163,85 (10)