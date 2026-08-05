Juniori aj juniorky boli krok od medailí. Obe hliadky skončili tesne za pódiom

Obe slovenské lode obsadili v súťaži hliadok K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo vodnom slalome vo francúzskom Épinale zhodne 4. miesto.
Slovenské trio Dominik Egyházy, Filip Duda a Matúš Egyházy finišovalo v konkurencii 21 lodí so stratou 7,53 sekundy na víťazných Poliakov.
V súťaži junioriek zaostali Karolína Abrahámová, Zara Záhorská a Petra Šošková o 13,28 sekundy za víťaznými Češkami.
Bratia Egyházyovci spolu s Dudom boli k cennému kovu bližšie, keď na bronzové Francúzsko stratili iba 1,21 sekundy.
Trojici slovenských reprezentantiek sa pódium vzdialilo výraznejšie a takisto na domácu posádku im chýbalo 6,69 sekundy.
V stredu boli na programe ešte dve finálové disciplíny v kategórii do 23 rokov. Slovensko malo zastúpenie v mužskej súťaži, v ktorej čakal od 16.51 h boj o medaily trojicu Dávid Skubík, Filip Stanko a Richard Rumanský.
MEJ vo vodnom slalome 2026
K1 hliadky - finále:
Juniori: 1. Poľsko 104,29 s (2), 2. Česko +1,64 (2), 3. Francúzsko +6,32 (8), 4. Slovensko (Dávid SKUBÍK, Filip STANKO, Richard RUMANSKÝ) +7,53 (6)
Juniorky: 1. Česko 121,75 s (0), 2. Nemecko +2,80 (4), 3. Francúzsko +6,59 (6), 4. Slovensko (Karolína ABRAHÁMOVÁ, Zara ZÁHORSKÁ, Petra ŠOŠKOVÁ) +13,28 (10)