Veľká smola pre Paňkovú. Medaila z európskeho šampionátu jej ušla len o jednu pozíciu

Zuzana Paňková.
Zuzana Paňková. (Autor: TASR)
TASR|25. sep 2026 o 17:58
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Paňková v piatkovom finále neurobila chybu.

ME vo vodnom slalome

Výsledky - finále C1 žien:

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Krajina

Meno

Čas

1.

GBR

Mallory Franklinová

1:40,47 min

2.

FRA

Doriane Delassusová

+ 0,03 s

3.

CZE

Tereza Kneblová

+ 0,46 s

4.

SVK

Zuzana Paňková

+ 1,68 s

Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková skončila na ME v talianskej Ivrei v C1 na konečnej 4. priečke. Od medailovej pozície ju delila sekunda a 22 stotín.

Paňková v piatkovom finále neurobila chybu, na víťaznú Britku Mallory Franklinovú však stratila 1,68 s.

Ani zvyšné dve medailistky v bojoch o cenné kovy si nepripísali trestné sekundy.

Striebro získala Francúzka Doriane Delassusová so stratou troch stotín sekundy, bronz Češka Tereza Kneblová s mankom +0,46.

Paňková v piatok absolvovala hneď dve finálove disciplíny. V K1 jej patrila 8. priečka.

Slovenský vodný slalomár Marko Mirgorodský obsadil v C1 na majstrovstvách Európy v talianskej Ivrei 5. miesto.

V piatkovom finále nazbieral dve trestné sekundy a od medailových stupňov ho delilo 1,12 s. Od zlatého Francúza Yohanna Senechaulta mal odstup 3,31.

Mirgorodský v semifinále predviedol ôsmy najlepší výkon, keď prešiel trať čisto. Vo finále sa mu stala osudná siedma bránka, ak by si na nej nepripísal dotyk, získal by medailu. Priamo na trati predviedol druhý najrýchlejší čas zo všetkých.

Druhý zo Slovákov medzi najlepšou dvanástkou Dominik Egyházy skončil na 9. mieste s dvoma trestnými sekundami a výraznou stratou +13,15.

Dotyk zaznamenal na 11. bránke. V cieli skončili za ním iba traja jazdci s 50-sekundovou penalizáciou. Senechaulta doplnili na stupňoch víťazov druhý Čech Lukáš Kratochvíl (+1,44) a tretí Talian Elio Maiutto (+2,19).

Vodné športy

Vodné športy

    Zuzana Paňková.
    Zuzana Paňková.
    Veľká smola pre Paňkovú. Medaila z európskeho šampionátu jej ušla len o jednu pozíciu
    pi 17:58
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