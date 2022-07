Výrazný úspech Sloveniek v Taliansku. Domov si nesú dva cenné kovy

Iba v semifinálovej jazde neskončila prvá, keďže na osemnástej bránke dostala dvojsekundovú penalizáciu za dotyk.



"Bolo to dnes náročné, pretože ma už pár dní trápi choroba, našťastie to nie je covid. Necítim sa vôbec dobre, preto som o to šťastnejšia, že som previedla relatívne dobrú finálovú jazdu, aj keď v dolnej pasáži to mohlo byť trochu lepšie.

Je to neskutočné a som veľmi šťastná," povedal Mintálová po zisku zlata podľa Slovenskej kanoistiky.



Vo finále dosiahla o viac ako dve sekundy lepší čas než víťazka semifinále Češka Antonie Galušková a zaradila sa na vedúcu pozíciu, z ktorej ju nezosadila Britka Phoebe Spicerová ani spomenutá Galušková.

V semifinále sa v piatok predstavila aj Simona Glejteková, tú však klasifikovali na nepostupovej 20. pozícii.

Mintálová napokon triumfovala s náskokom 3,04 sekundy pred Francúzkou Emmou Vuittonovou, bronz získala Mónica Dória Vilarrublová z Andorry (+3,10 s).



Zuzana Paňková bola v semifinále tretia a vo finále aj po dvojsekundovej penalizácii prišla do cieľa na prvej priečke, ďalšie dve pretekárky sa už pred ňu nedostali.

Najprv sa Češka Klára Kneblová zaradila na 4. pozíciu a po nej víťazka semifinále Američanka Evy Leibfarthová minula poslednú bránku a po "guli" skončila až ôsma. Nebyť päťdesiatsekundového trestu, stala by sa suverénnou víťazkou.