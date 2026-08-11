Slovensku rastie veľký talent. Vodná slalomárka sa rozlúčila s juniorkami úctyhodnou bilanciou

Zásluhou Karolíny Abrahamovej získalo Slovensko na augustových MEJ vo vodnom slalome jedinú medailu. Mladá kajakárka vybojovala v K1 bronz, ktorým sa rozlúčila s juniorskou kategóriou.
Abrahamová figurovala pôvodne na štvrtom mieste, no domáca Francúzka Margot Lapezeová dostala dodatočne 50-sekundovú penalizáciu.
„Určite som rada, že Slovensko získalo aspoň jednu medailu. Hoci bola bronzová, stále je to úspech. Teší ma, že som k tomu mohla prispieť a mojím výsledkom trochu zviditeľniť Slovensko aj v medzinárodných rebríčkoch,“ uviedla Abrahamová pre TASR.
Nebola spokojná s jazdou
Napriek bronzu nebola 17-ročná pretekárka so svojou jazdou spokojná. Nastupovala v pozícii obhajkyne, no jej tréner Miroslav Damborský už počas jazdy s dvoma dotykmi vedel, že jeho zverenkyňa zlato nezopakuje.
„Nebola to úplne najlepšia jazda v rámci mojich schopností. Viem, že moje maximum je niekde úplne inde a tentokrát som od neho bola dosť ďaleko. Urobila som dva dotyky a chybu pri 12. bráne, kde som nechytila správnu vlnu.
S trénerom sme si potom jazdu pozreli na videu a prešli sme si, kde som urobila chyby. Aj sama som vedela vyhodnotiť, čo bolo zle a prečo sa to stalo.
Veľmi ma to mrzí, pretože si myslím, že som mala na lepšie umiestnenie ako tretie miesto. Zároveň som však veľmi vďačná, že to napokon vyšlo aspoň na medailu.
Keď som prišla do cieľa, myslela som si, že skončím úplne vzadu. Jazda síce bola rýchla, ale dva dotyky a chyba pri 12. bráne boli dosť výrazné,“ opísala Abrahamová.
Tri medaily za 4 roky
Ako juniorka získala v priebehu štyroch sezón tri medaily, okrem bronzu brala vlani na rovnakom podujatí zlato aj tretie miesto v hliadkach na tohtoročných MSJ v Krakove.
„Keď sa pozriem na moju juniorskú kariéru ako celok, hodnotím ju veľmi pozitívne. Podarilo sa mi absolvovať niekoľko finálových jázd a mala som asi len dva preteky, v ktorých som urobila naozaj veľkú chybu.
Získala som dve medaily v individuálnych disciplínach a jednu v hliadkach. Určite to mohlo byť ešte lepšie, ale aj tak to považujem za veľmi dobrý výsledok a som spokojná,“ zhodnotila Abrahamová pre TASR.
Premiérovú juniorskú sezónu v reprezentácii (2023) absolvovala v kajak krose, o rok neskôr zaujala na domácej vode v Liptovskom Mikuláši siedmou priečkou.
„Vždy som si išla za tým, čo som chcela dosiahnuť. Ani moje juniorské roky nepovažujem za zlé. Mala som viacero finálových jázd a zo šiestich dôležitých pretekov sa mi výraznejšie nevydarili iba dva.
Získala som tri medaily, takže si myslím, že to bola veľmi dobrá juniorská kariéra a určite to nie je niečo, po čom by som chcela so športom skončiť. Na vodnom slalome sa mi páči aj to, že nie je jednostranný.
Keďže ide prevažne o letný šport, v zime sa venujeme aj bežeckému lyžovaniu, posilňovaniu, behu a ďalším aeróbnym či silovým aktivitám. Práve tá pestrosť ma na tom baví najviac, pretože vďaka nej ma tento šport neomrzí,“ opísala Abrahamová.
Chce vždy podať maximum
Začiatkom tohto roka sa kvalifikovala aj do reprezentačného družstva 23-ročných, do pretekov v tejto vekovej kategórii však nenastúpila.
„Určite je to dobrý signál. Aj vďaka tomu sa menej obávam, či sa mi podarí dostať do reprezentácie aj budúci rok. Už však budem súťažiť v kategórii do 23 rokov, kde je konkurencia výrazne náročnejšia.
Verím, že sa do reprezentácie nominujem. Na každé preteky idem s cieľom podať maximum, pokiaľ ma neobmedzujú zdravotné problémy.
Budem sa veľmi snažiť nielen dostať do reprezentačného tímu, ale potom aj na vrcholných podujatiach predviesť čo najlepší výkon. Ak by sa mi podarilo dostať aspoň do finále, bola by som veľmi šťastná.
V kategórii do 23 rokov je totiž oveľa ťažšie bojovať o finálové a popredné umiestnenia. Sú tam staršie a skúsenejšie pretekárky, v podstate už dospelé ženy. Uvidíme teda, ako sa mi bude dariť,“ dodala Abrahamová.