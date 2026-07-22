Slováci zaostali na MS za najlepšími aj pre dotyk v úvode. Zo zlata sa tešili Briti

MS vo vodnom slalome v Oklahoma City
C1 muži hliadky - finále:
1.
Veľká Británia
Ryan Westley, Adam Burgess, Peter Linksted
93,18 s (0)
2.
Francúzsko
Nicolas Gestin, Yohann Senechault, Jules Bernardet
+ 0,36 (2)
3.
Nemecko
Lennard Tuchscherer, Timo Trummer, Sideris Tasiadis
+ 2,42 (0)
9.
Slovensko
Matej Beňuš, Marko Mirgorodský, Dominik Egyházy
+ 10,32 (2)
Slovenskí kanoisti obsadili v tímovej súťaži hliadok 3xC1 na MS vo vodnom slalome v Oklahoma City deviate miesto. Trio Matej Beňuš, Marko Mirgorodský a Dominik Egyházy inkasovalo štyri trestné sekundy a na víťazných Britov stratilo 9,85 sekundy. Pódium doplnili strieborní Francúzi a bronzoví Nemci.
Slováci vyrazili v konkurencii 16 hliadok na trať ako desiati s číslom sedem. Nezačali najlepšie, už v prvej bránke mali dotyk a ďalšie problémy prišli na piatej bránke.
Druhý úsek však zašli výborne, skresali stratu o tri sekundy a atakovali čas vedúcich Nemcov. Na 17. bránke ale prišiel ďalší ťuk a v cieli tak patrila slovenským reprezentantom až priebežná tretia pozícia. V konečnom poradí klesli ešte o šesť priečok.
O 22.10 SELČ bolo na programe finále hliadok C1 žien aj so slovenskou trojicou Zuzana Paňková, Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová.