Slováci zaostali na MS za najlepšími aj pre dotyk v úvode. Zo zlata sa tešili Briti

Na snímke spredu slovenskí vodní slalomári.
Na snímke spredu slovenskí vodní slalomári. (Autor: TASR)
TASR|22. júl 2026 o 22:43
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Obsadili v tímovej súťaži hliadok deviate miesto.

MS vo vodnom slalome v Oklahoma City

C1 muži hliadky - finále:

1.

Veľká Británia

Ryan Westley, Adam Burgess, Peter Linksted

93,18 s (0)

2.

Francúzsko

Nicolas Gestin, Yohann Senechault, Jules Bernardet

+ 0,36 (2)

3.

Nemecko

Lennard Tuchscherer, Timo Trummer, Sideris Tasiadis

+ 2,42 (0)

9.

Slovensko

Matej Beňuš, Marko Mirgorodský, Dominik Egyházy

+ 10,32 (2)

Slovenskí kanoisti obsadili v tímovej súťaži hliadok 3xC1 na MS vo vodnom slalome v Oklahoma City deviate miesto. Trio Matej Beňuš, Marko Mirgorodský a Dominik Egyházy inkasovalo štyri trestné sekundy a na víťazných Britov stratilo 9,85 sekundy. Pódium doplnili strieborní Francúzi a bronzoví Nemci.

Slováci vyrazili v konkurencii 16 hliadok na trať ako desiati s číslom sedem. Nezačali najlepšie, už v prvej bránke mali dotyk a ďalšie problémy prišli na piatej bránke.

Druhý úsek však zašli výborne, skresali stratu o tri sekundy a atakovali čas vedúcich Nemcov. Na 17. bránke ale prišiel ďalší ťuk a v cieli tak patrila slovenským reprezentantom až priebežná tretia pozícia. V konečnom poradí klesli ešte o šesť priečok.

O 22.10 SELČ bolo na programe finále hliadok C1 žien aj so slovenskou trojicou Zuzana Paňková, Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová.

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    Na snímke zľava slovenské vodné slalomárky Emanuela Luknárová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská.
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