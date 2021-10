Vodným pólistom žreb veľmi prial, o ME zabojujú v Gruzínsku

BRATISLAVA. Slovenská mužská vodnopólová reprezentácia sa v kvalifikácii o postup na ME 2022 v Splite (27. augusta - 10. septembra) predstaví v Gruzínsku. Jej súpermi v B-skupine budú okrem domáceho výberu aj Bielorusko a Poľsko.

Turnaj sa uskutoční od 18. do 20. februára 2022 a na šampionát v Chorvátsku sa prebojujú prvé dva tímy zo skupiny. Celkovo sa na kvalifikácie zúčastní 17 tímov.

Ženská reprezentácia sa na ceste na ME do Splitu ocitla v kvalifikačnej A-skupine, ktorá sa bude hrať v Rumunsku od 17. do 20. februára 2022. Okrem domáceho výberu si Slovenky zahrajú proti Nemecku, Ukrajine a proti Írsku.