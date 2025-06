Slovenky čaká v Novákoch turnaj o ME. Trénerka verí, že domáci bazén bude výhoda

NOVÁKY. Vodné pólistky Slovenska vstúpia do turnaja kvalifikácie ME 2026 v Národnom centre vodného póla v Novákoch s cieľom potvrdiť výhodu domáceho prostredia.

Presný termín ani dejisko ME 2026 zatiaľ nie sú známe, no s najväčšou pravdepodobnosťou sa uskutočnia počas alebo po ME mužov, ktoré sa budú konať 10. - 25. januára v Srbsku.

Musíme dať najavo, že my sme tu doma a že nemôžu pomýšľať na to, že Slovensko vyradia z hry. Za seba a dievčatá môžem sľúbiť, že zabojujeme. Verím, že naplno využijeme domáce prostredie," konštatovala Ragusová.

„Je to veľmi pekné, že sa nám podarilo získať organizovanie kvalifikácie ME v našom bazéne. Keď hráte doma, cítite sa istejší a aj publikum vám pomáha, ale na druhej strane je tu tlak okolia a fanúšikov. Verím, že sa s tým vyrovnáme.

„Tento turnaj nebol zlý, no škoda, že nakoniec neprišli pozvané Rumunky, aby sme si mohli reálne porovnať sily. Z niektorých vecí som bola prekvapená a to hovorím v dobrom, no na ďalších musíme popracovať, aj keď toho času do začiatku kvalifikácie nebude veľa.

Dievčatá sa mi svojimi výkonmi páčili, aj keď sme ako družstvo neboli kompletní. Stále to nebolo v súvislosti s prípravou na kvalifikáciu dostatočné, lebo reprezentácia by mala trénovať inak. Okrem toho, že máme hráčky, ktoré pôsobia v zahraničí a nikdy sme sa nevedeli dať dokopy ako naši muži, sme museli zrušiť niektoré sústredenia.

Okrem tohto turnaja sme sa stretli každý mesiac aspoň na tri dni a pracovali sme spoločne. Pracovať sme mohli aj vďaka mladším dievčatám, pretože ak by tie neprišli, neboli by sme kompletní," prezradila Ragusová pre swimmsvk.sk.