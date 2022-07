Mladé Slovenky sa lúčia s vodnopólovými ME víťazne, zdolali Rumunky

NETANYA. Slovenské reprezentantky vo vodnom póle obsadili na majstrovstvách Európy hráčok do 19 rokov v izraelskom meste Netanya konečné 13. miesto.

Rozhodli o tom víťazstvom nad Rumunskom 9:7 vo svojom záverečnom zápase o umiestnenie.

"Ďakujeme fanúšikom, že nás počas tohto turnaja povzbudzovali, takisto ďakujem trénerom a funkcionárom v kluboch, ktorí pomáhali v samotnej príprave na tieto ME, ale aj rodičom, ktorí podporili účasť na šampionáte svojich detí, vedeniu SPF za vytvorené podmienky. Nebolo to vôbec jednoduché, kto vie s akými problémami sme sa borili pred ME, vie pochopiť, že sa tešíme z 13. miesta," uviedol tréner tímu Szabolcs Eschwig-Hajts.