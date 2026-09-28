Prvýkrát bol Slovenský pohár aj so zahraničnou konkurenciou. Vo finále padlo 28 gólov

Hráči KVP Nováky.
Hráči KVP Nováky. (Autor: Facebook / Klub vodného póla Nováky)
TASR|28. sep 2026 o 07:57
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V košickom bazéne si sily zmeralo celkovo osem mužstiev.

Vodní pólisti KVP Nováky zvíťazili na turnaji Slovakia Open Cup v Košiciach. Vo finále triumfovali nad ukrajinským tímom Dynamo Ľvov 15:13.

Tretie miesto obsadili hráči domáceho tímu ŠK Hornets Košice po víťazstve nad Sláviou UK Bratislava 17:11.

Išlo o historicky prvý turnaj o Slovenský pohár, na ktorom sa predstavili aj zahraničné tímy.

V košickom bazéne si sily zmeralo celkovo osem mužstiev, z toho päť slovenských.

Slovakia Open Cup 2026

Finále:

KVP Nováky - Dynamo Ľvov 15:13

O 3. miesto:

ŠK Hornets Košice - Slávia UK Bratislava 17:11

O 5. miesto:

ASV Viedeň - PVK Vrútky 12:13

O 7. miesto:

KVP Kúpele Piešťany - WTS Polonia Bytom 9:14

Vodné športy

Vodné športy

    Hráči KVP Nováky.
    Hráči KVP Nováky.
    Prvýkrát bol Slovenský pohár aj so zahraničnou konkurenciou. Vo finále padlo 28 gólov
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