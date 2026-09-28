Prvýkrát bol Slovenský pohár aj so zahraničnou konkurenciou. Vo finále padlo 28 gólov

Vodní pólisti KVP Nováky zvíťazili na turnaji Slovakia Open Cup v Košiciach. Vo finále triumfovali nad ukrajinským tímom Dynamo Ľvov 15:13.
Tretie miesto obsadili hráči domáceho tímu ŠK Hornets Košice po víťazstve nad Sláviou UK Bratislava 17:11.
Išlo o historicky prvý turnaj o Slovenský pohár, na ktorom sa predstavili aj zahraničné tímy.
V košickom bazéne si sily zmeralo celkovo osem mužstiev, z toho päť slovenských.
Slovakia Open Cup 2026
Finále:
KVP Nováky - Dynamo Ľvov 15:13
O 3. miesto:
ŠK Hornets Košice - Slávia UK Bratislava 17:11
O 5. miesto:
ASV Viedeň - PVK Vrútky 12:13
O 7. miesto:
KVP Kúpele Piešťany - WTS Polonia Bytom 9:14