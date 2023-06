Viceprezident federácie vyzdvihol postup oboch tímov. Bačo: Šťastný koniec

KOŠICE. Účasť slovenských vodných pólistov a pólistiek na ME je dôležitá aj pre motiváciu členov tímu a celého vodnopólového hnutia. Na margo postupu oboch reprezentácií na európsky šampionát do Izraela to uviedol Štefan Šmihuľa, ktorý je dočasne poverený výkonom funkcie viceprezidenta Slovenskej plaveckej federácie pre vodné pólo.

Slovenskí reprezentanti zvládli turnaj v Istanbule, na ktorom sa po dvoch víťazstvách a jednej prehre umiestnili na 2. priečke kvalifikačnej skupiny. Na ME sa prebojovali cez tabuľku druhých tímov, v ktorej obsadili posledné tretie postupové miesto, pričom boli o jeden gól lepší než nepostupujúci Portugalci.

Pre slovenské mužstvo to bude piata účasť na ME za sebou a celkovo už dvanásta v ére samostatnosti. Zverenci Romana Polačika rozhodli o postupe v záverečnom treťom zápase, keď presne o potrebných 10 gólov zdolali Veľkú Britániu - 17:7. Posledný gól rozhodol "Hneď po zápase sme sa tešili, ale zároveň sme si aj hovorili: Dobre sme to prepočítali? Potvrdilo sa, že posledný krok býva najťažší. Kvalifikáciu sme začali výborne, zdolali sme domáce Turecko (11:6) a s olympijskými víťazmi Srbmi sme dosiahli prijateľnú prehru (8:15). V záverečnom zápase proti Britom nám išlo o postup a trochu nám to zväzovalo ruky. Náš tím ťahalo 8-9 hráčov, takže už bolo cítiť aj únavu, no napokon to bola dráma so šťastným koncom pre nás. Napokon aj náš posledný gól bol so šťastím. Myslím si však, že po tom, čo sme si prežili v nedávnych mesiacoch, to niekto tam hore videl a povedal si, že si zaslúžime kúsok šťastia," konštatoval asistent trénera SR Karol Bačo ml., ktorý narážal na nedávne turbulentné obdobie v slovenskom vodnom póle.

Jeho dôsledkom bol aj niekoľko týždňov odkladaný štart najvyššej súťaže mužov po predošlom bojkote deviatich klubov. Tie nesúhlasili s viacerými krokmi Výboru sekcie vodného póla SPF, vrátane obsadzovania postov reprezentačných trénerov bez ich dostatočných skúseností. Napokon sa trénerského kormidla mužskej reprezentácie ujal Roman Polačik a ženy viedla na kvalifikačnom turnaji v bulharskom Burgase Cinzia Ragusová. Motivácia do prípravy Aj jej zverenky splnili hlavný cieľ a potvrdili pozíciu favorita. Presvedčivo zdolali Maltu aj Bulharsko a na ME postúpili z prvého miesta v trojčlennej kvalifikačnej skupine. Slovenské reprezentantky nastúpia na ME celkovo štvrtýkrát a tretíkrát za sebou. "Som veľmi spokojná, dievčatá môžem iba pochváliť. Atmosféra v tíme bola veľmi dobrá a myslím si, že aj výkony. Nemali sme síce takú dlhú prípravu, akú by sme chceli, ale dôležité je, že sme zvíťazili v oboch zápasoch. Postup predstavuje veľkú motiváciu do prípravy na ME v Izraeli. Bude to bolieť, ale treba to vydržať, aby sme sa potom mohli tešiť z ďalších dobrých výsledkov," poznamenala brankárka Emma Dvoranová.