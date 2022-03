Vodnopólistov čaká prestížny duel. Dôležité bude nespraviť si hanbu, vraví tréner

"Nadšenie, potešenie, tak by som charakterizoval stav, v ktorom sa nachádzame. Nervozita ani nie, chlapci sa naozaj tešia. Síce to bude v Bratislave, mne osobne ten bazén veľmi nevyhovuje, má tie svoje ´parametre´ ako veľa vĺn a podobne, ale som rád, že Svetovú ligu hráme.

Čo môže byť krajšie, ako zahrať si proti olympijským víťazom? Verím, že aj hľadisko bude plné tak, ako to dovoľujú aktuálne nariadenia, treba to celé v skupine dotiahnuť do konca, aj keď to boli len dva zápasy.

Chceme si užiť tento duel a nespraviť si hanbu ako v Taliansku, keď to už vyzeralo fakt veľmi zle, chceme ukázať čo v nás je a hlavne, čo môžeme očakávať do budúcnosti," citoval portál swimmsvk.sk trénera reprezentácie Petra Nižného.

Nižný uviedol, že sa Slováci sa predstavia v zostave, v ktorej nehrali dlhé roky. "Mali by prísť Lukáš Seman, Lukáš Ďurík, pričom naposledy hrali spolu snáď pred piatimi, či šiestimi rokmi a osobne sa tiež na to veľmi teším.

Musíme to spojiť a zladiť tak, aby to celé do seba zapadalo a dobre fungovalo. Naša zostava bude predsa len silnejšia, hráme doma v Bratislave a nie vonku, kde vždy tá naša mentalita je ako keby ustráchaná.

Domáce zápasy vieme hrať celkom slušne a verím tomu, že ten zápas bude pekný. Výsledok predpokladať neviem, srbské mužstvo k nám príde s domácim výberom, resp. výberom z domácej ligy, no musíme si povedať, že čo hráč, to je silné meno v zostave Dejana Saviča.

Podstatné pre nás bude zachytiť úvod a neznervózňovať sa, o nič nejde, je to pre nás príprava, takže netreba byť v strese," dodal bývalý reprezentant.