Vodnopólistov čakajú na záver leta ME. S prípravou na šampionát nezaháľajú

BRATISLAVA. Slovenské vodnopólové reprezentácie mužov a žien čakajú na prelome augusta a septembra majstrovstvá Európy v chorvátskom Splite, reprezentanti SR však už začali so spoločnou prípravou na šampionát a ženy to isté čaká už čoskoro. Oršula má na ME jasný cieľ Slovenskí reprezentanti pod vedením trénera Milana Oršulu majú za sebou dva výcvikové tábory v Topoľčanoch a v Bratislave. Celkovo absolvujú až sedem sústredení, naplánované majú aj prípravné stretnutia proti Slovincom a Nemcom aj účasť na medzinárodnom turnaji v Rumunsku. Informuje o tom oficiálny web Slovenskej plaveckej federácie (SPF).

"Cieľ je jasný, je ním umiestnenie do 10. priečky na ME v Splite. Či budeme tento cieľ vedieť splniť, je hovoriť ešte zavčasu. Spokojný by som bol, ak by som sa pri zoznamovaní s prípravou hráčov a celej koncepcie nastavenia stretol s rozsiahlejšou dokumentáciou o stave družstva, o jeho priebehu prípravy a zámeroch.

Tiež som sa nevedel konfrontovať so žiadnou analýzou zápasov, ktoré družstvo odohralo počas kvalifikačných turnajov, prípravných zápasov čí záverov z výcvikových táborov. No a najspokojnejší by som bol, keby rozhodnutie Petra Nižného neprišlo priamo povediac na poslednú chvíľu, poprípade vôbec. Pretože postup na ME je vlastne jeho dielo, umenie a dlhoročná práca," poznamenal nový kouč národného výberu, ktorý na tomto poste nahradil Petra Nižného po jeho nečakanom odchode. Je spokojný s výberom asistentov Pomocníkmi nového kouča sú Dušan Holas a niekdajší reprezentant Tomáš Brúder. "Tento výber, musím povedať, bol po oslovení niekoľkých trénerov hádam ten najlepší a musím týmto pánom poďakovať, že prijali moje pozvanie do prípravy a plne sa zhostili svojich postov. Keďže vodné pólo je kolektívny šport, tak aj realizačný tím musí byť schopný pracovať ako kolektívny orgán. Obaja páni svojej práci rozumejú. Preto ich úlohy sú jasné. Byť súčasťou tímu, dať do prípravy svoj um a skúsenosti a hľadať prostriedky, ktoré nás budú čo najviac približovať k nášmu cieľu," pokračoval Oršula. Pred šampionátom absolvujú niekoľko stretnutí Do začiatku ME je ešte viac ako mesiac. "Výcvikový tábor v Topoľčanoch bol zameraný na vlastnú hru a modelovanú hru. Keďže sa zrazu zúčastnilo 11 hráčov, náš program bol prepracovaný. Táto situácia nás vôbec neprekvapila. Zostava realizačného kádra, ktorú tvoria aj dvaja asistenti trénera, bola natoľko skúsená, že sme plynule prešli do prípravy a musím povedať, že už prvý zraz nám ukázal, kam bude smerovať ťažisko našej prípravy. Taktiež preveril tento zraz slabiny a prednosti družstva. Musím povedať, že sme stihli všetko, čo nám dáva reálny obraz o sile družstva. Zatiaľ definitívne hovoriť o jeho pripravenosti nemôžeme, pretože družstvo nie je ešte kompletné," myslí si hlavný kormidelník.