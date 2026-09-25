Zahraničné tímy prvýkrát zabojujú o Slovenský pohár. Je to propagácia športu, hovorí tréner Košíc

Na turnaji o Slovenský pohár vo vodnom póle sa prvýkrát predstavia aj zahraničné tímy. Počas posledného septembrového víkendu si v košickom bazéne zmeria sily osem tímov, z ktorých bude päť slovenských.
Turnaj Slovakia Open Cup 2026 organizuje domáci klub ŠK Hornets Košice a okrem neho sa o titul popasujú aj Slávia UK Bratislava, KVP Kúpele Piešťany, PVK Vrútky či KVP Nováky. Doplní ich ASW Viedeň, WTS Polonia Bytom a VK Dynamo Ľvov.
„Najvyššia slovenská vodnopólová súťaž je dlhodobo postavená na rovnakých mužstvách, takže hráči teraz dostanú možnosť konfrontovať sa s novými súpermi. Zároveň je to podpora a propagácia slovenského vodného póla.
Osem tímov predstavuje aj veľkú organizačnú výzvu, pretože zápasy sa budú hrať prakticky od rána do večera. Verím, že podujatie zorganizujeme rovnako dobre ako naše predchádzajúce akcie,“ uviedol hlavný tréner organizátorského tímu ŠK Hornets Karol Bačo ml. pre web klubu.
Zorganizovať turnaj so zvučnými tímami sa mu úspešne podarilo na nedávnom 1. ročníku Memoriálu Ladislava Bottlika.
„Tieto turnaje nepropagujú iba Košice, ale celé slovenské vodné pólo. Ukazujeme nimi, že dokážeme pripraviť kvalitné podujatie.
Zároveň môžeme tento šport dostať viac do povedomia detí i širokej verejnosti a ukázať, čo robíme a že sa to v rámci našich možností snažíme robiť čo najlepšie,“ poznamenal Bačo.
Práve domáci ŠK Hornets Košice vstúpi do turnaja v pozícii obhajcu. V histórii sa celkovo sedemkrát tešil z triumfu v Slovenskom pohári.
Osem tímov bude rozdelených do dvoch skupín. V prvej sa predstavia Hornets, Slávia, Piešťany a Polonia, v druhej Nováky, Ľvov, Vrútky a Viedeň.
„Keďže ŠK Hornets je organizátor podujatia, v prvom rade chcem, aby sme ho zvládli po organizačnej stránke. Tak ako pri každej našej akcii, aj teraz na tom spolupracujeme so Štefanom Šmihuľom.
Verím, že kvalitný bude aj náš športový výkon, hoci existujú objektívne dôvody, pre ktoré sme nemohli byť tak často spolu ako v minulom roku.
Bez ohľadu na konečný výsledok nám turnaj ukáže, kde sa momentálne nachádzame. Po ňom budeme ďalej pracovať v oblastiach, v ktorých sa ukážu nedostatky,“ konštatoval Karol Bačo ml.