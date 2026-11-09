Slováci si prezreli dejisko MS v hokeji. Nepochybujem, že budú výborne pripravení, vraví Országh

Slovenská hokejová reprezentácia využila Nemecký pohár aj na inšpekčnú cestu do dejiska MS 2027.
Podľa trénera Vladimíra Országha je Düsseldorf pripravený hostiť šampionát. „Pozreli sme si hotel i šatňu, ktorá by mohla byť naša, no uvedomujeme si, že vzhľadom na rebríček si budeme vyberať až ako štvrtí v poradí,“ pripomenul Országh.
Düsseldorfská hala PSD Bank Dome bude hostiť zápasy základnej B-skupiny a aj dva duely štvrťfinále, obe semifinále a aj následné zápasy o bronz i zlato.
Slováci by v nej mali nastúpiť proti Dánsku, Kazachstanu, Maďarsku, Kanade, USA, Česku a Nórsku.
Nemecký pohár sa v Düsseldorfe konal premiérovo a slúžil ako testovacie podujatie pre organizátorov MS.
Slovenskému tímu priniesol nielen športové poznatky smerom k nominácii, ale aj technické o budúcom dejisku.
Tréner Vladimír Országh pripomenul, že po skúsenosti z MS 2026 vo švajčiarskom Fribourgu, do ktorého musel tím dochádzať z Bernu, by mal byť transfer do haly výrazne kratší.
„Hala je perfektná a nepochybujem o tom, že Düsseldorf bude na MS výborne pripravený. Všetko je také, aké má byť. Šatňu si budeme vyberať ako štvrtí v poradí a vieme, akú asi budú mať Kanada, USA a Česko.
S organizátormi sme dohadovali určité detaily, ale vnímame, že chcú vyjsť v ústrety, takže by nemal nastať zásadný problém,“ dodal Országh.
Mínusom düsseldorfskej arény je absencia tréningovej plochy, takže reprezentanti budú pravdepodobne využívať aj staršiu halu Eisstadion an der Brehmstrasse. MS sa začnú 13. mája a okrem Düsseldorfu sa bude hrať aj v Mannheime.
Otvárací duel medzi domácim Nemeckom a Švajčiarskom sa uskutoční na futbalovom štadióne vo Veltins-Arene v Gelsenkirchene s kapacitou vyše 61-tisíc divákov.