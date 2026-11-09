Slováci si prezreli dejisko MS v hokeji. Nepochybujem, že budú výborne pripravení, vraví Országh

Slovenská vlajka a slovenskí fanúšikovia počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko.
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Slovenská vlajka a slovenskí fanúšikovia počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko. (Autor: TASR)
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TASR|9. nov 2026 o 09:00
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Düsseldorfská hala PSD Bank Dome bude hostiť zápasy základnej B-skupiny a aj dva duely štvrťfinále.

Slovenská hokejová reprezentácia využila Nemecký pohár aj na inšpekčnú cestu do dejiska MS 2027.

Podľa trénera Vladimíra Országha je Düsseldorf pripravený hostiť šampionát. „Pozreli sme si hotel i šatňu, ktorá by mohla byť naša, no uvedomujeme si, že vzhľadom na rebríček si budeme vyberať až ako štvrtí v poradí,“ pripomenul Országh.

Düsseldorfská hala PSD Bank Dome bude hostiť zápasy základnej B-skupiny a aj dva duely štvrťfinále, obe semifinále a aj následné zápasy o bronz i zlato.

Slováci by v nej mali nastúpiť proti Dánsku, Kazachstanu, Maďarsku, Kanade, USA, Česku a Nórsku.

Nemecký pohár sa v Düsseldorfe konal premiérovo a slúžil ako testovacie podujatie pre organizátorov MS.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko (Nemecký pohár 2026)
Na snímke vzadu zľava tréner hokejistov Slovenska Vladimír Országh a asistent trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Todd Woodcroft počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Nemecko - Slovensko - slovaciká - 3.zápas
Na snímke sprava Patrik Hrehorčák (Slovensko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Nemecko - Slovensko - slovaciká - 3.zápas
Na snímke sprava brankár Eugen Rabčan (Slovensko), Alexander Blank (Nemecko) a Oliver Turan (Slovensko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Nemecko - Slovensko - slovaciká - 3.zápas
Na snímke sprava Miloš Roman (Slovensko) a Dominik Bokk (Nemecko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Nemecko - Slovensko - slovaciká - 3.zápas
23 fotografií
Na snímke sprava Peter Bjalončík (Slovensko), Leon Hüttl (Nemecko) a brankár Jonas Stettmer (Nemecko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Nemecko - Slovensko - slovaciká - 3.zápasNa snímke zľava brankár Eugen Rabčan (Slovensko), Patrik Hrehorčák (Slovensko) a Max Calce (Nemecko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Nemecko - Slovensko - slovaciká - 3.zápasNa snímke sprava Viliam Čacho (Slovensko), brankár Jonas Stettmer (Nemecko) a prvý gól počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Nemecko - Slovensko - slovaciká - 3.zápasNa snímke radosť hráčov Slovenska po prvom góle počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Nemecko - Slovensko - slovaciká - 3.zápasNa snímke sprava Max Calce (Nemecko), brankár Eugen Rabčan (Slovensko), Marko Stacha (Slovensko) a Tobias Rieder (Nemecko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Nemecko - Slovensko - slovaciká - 3.zápasNa snímke sprava brankár Eugen Rabčan (Slovensko), Patrik Hrehorčák (Slovensko), Marko Stacha (Slovensko) a Tobias Rieder (Nemecko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Nemecko - Slovensko - slovaciká - 3.zápasNa snímke sprava smútok hráčov a realizačného tímu Slovenska po skončení hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Nemecko - Slovensko - slovaciká - 3.zápasNa snímke sprava smútok hráčov Slovenska po skončení hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Nemecko - Slovensko - slovaciká - 3.zápasNa snímke sprava Tobias Rieder (Nemecko), brankár Eugen Rabčan (Slovensko) a druhý gól nemeckého tímu počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Nemecko - Slovensko - slovaciká - 3.zápasNa snímke sprava Tobias Rieder (Nemecko), brankár Eugen Rabčan (Slovensko) a druhý gól nemeckého tímu počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Nemecko - Slovensko - slovaciká - 3.zápasNa snímke fanúšikovia Slovenska počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Nemecko - Slovensko - slovaciká - 3.zápasNa snímke v strede hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Nemecko - Slovensko - slovaciká - 3.zápasNa snímke sprava Marko Stacha (Slovensko), Nikolaus Heigl (Nemecko) a brankár Eugen Rabčan (Slovensko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Nemecko - Slovensko - slovaciká - 3.zápasNa snímke lekár slovenskej hokejovej reprezentácie Pavol Lauko počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Nemecko - Slovensko - slovaciká - 3.zápasNa snímke sprava Jakub Meliško, tréner brankárov Ján Lašák a Patrik Koch (všetci Slovensko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Nemecko - Slovensko - slovaciká - 3.zápasNa snímke sprava brankár Jonas Stettmer (Nemecko) a Marek Valach (Slovensko) strieľa gól počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Nemecko - Slovensko - slovaciká - 3.zápasNa snímke sprava brankár Jonas Stettmer (Nemecko), Sebastián Čederle (Slovensko) a Fabio Wagner (Nemecko) počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Nemecko - Slovensko - slovaciká - 3.zápasNa snímke sprava Maximilian Kästner (Nemecko), brankár Jonas Stettmer (Nemecko) a Pavol Regenda (Slovensko) strieľa gól počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Nemecko - Slovensko - slovaciká - 3.zápasNa snímke radosť hráčov Slovenska po prvom góle počas hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - šport - hokej - Nemecký - pohár - Düsseldorf - Nemecko - Slovensko - slovaciká - 3.zápas

Slovenskému tímu priniesol nielen športové poznatky smerom k nominácii, ale aj technické o budúcom dejisku.

Tréner Vladimír Országh pripomenul, že po skúsenosti z MS 2026 vo švajčiarskom Fribourgu, do ktorého musel tím dochádzať z Bernu, by mal byť transfer do haly výrazne kratší.

„Hala je perfektná a nepochybujem o tom, že Düsseldorf bude na MS výborne pripravený. Všetko je také, aké má byť. Šatňu si budeme vyberať ako štvrtí v poradí a vieme, akú asi budú mať Kanada, USA a Česko.

S organizátormi sme dohadovali určité detaily, ale vnímame, že chcú vyjsť v ústrety, takže by nemal nastať zásadný problém,“ dodal Országh.

Mínusom düsseldorfskej arény je absencia tréningovej plochy, takže reprezentanti budú pravdepodobne využívať aj staršiu halu Eisstadion an der Brehmstrasse. MS sa začnú 13. mája a okrem Düsseldorfu sa bude hrať aj v Mannheime.

Otvárací duel medzi domácim Nemeckom a Švajčiarskom sa uskutoční na futbalovom štadióne vo Veltins-Arene v Gelsenkirchene s kapacitou vyše 61-tisíc divákov.

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