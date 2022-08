Vitamín D: V čom sa nachádza, aké má účinky a ako ho užívať?

UV žiarenie spôsobuje vytváranie vitamínu D, avšak na Slovensku by sme nemali zabúdať na to, že počas zimných mesiacov môže byť slnka nedostatok.

Pre dávkovanie sú dôležité pojmy mikrogram (značka: μg) a medzinárodná jednotka (IU).

Jeden μg (mikrogram) zodpovedá 40IU (medzinárodné jednotky).

Podľa legislatívy by deti do 1 roka mali prijať 400IU (10μg) denne, ľudia od 1 do 70 rokov, tehotné a dojčiace ženy by mali prijať 600IU (15μg) denne a seniori nad 70 rokov 800IU (20μg) denne.