Turci pokazili všetko, čo sa dalo, no tréner nevezme zodpovednosť na seba. Neskončím, povedal

Taliansky tréner tureckej futbalovej reprezentácie Vincenzo Montella plánuje zostať na lavičke tureckého národného tímu aj po nevydarených majstrovstvách sveta.
Jeho zverenci v základnej skupine dvakrát prehrali a ešte pred záverečným zápasom D-skupiny proti USA prišli o šancu na postup do šestnásťfinále.
Montella sa na stredajšej tlačovej konferencii ohradil proti kritike, ktorej čelí na internete, ale aj osobne.
„Nie, neskončím. Stále mám energiu aj entuziazmus. Po tejto skúsenosti sa cítim ešte silnejší. Ak niekto chce, aby som odstúpil, musí akceptovať, že to nespravím,“ citovala kouča agentúra AP.
Taliansky kormidelník priviedol Turecko na svetový šampionát po 24 rokoch, keď s ním postúpil cez „slovenskú“ barážovú vetvu v marci.
Na turnaji však napriek výraznej streleckej prevahe v stretnutiach s Austráliou a Paraguajom nezískali jeho zverenci ani bod a nestrelili ani gól.
Turecké mužstvo sa stalo terčom kritiky od fanúšikov, ktorí počas príchodu tímového autobusu do Los Angeles kričali na Montellu, aby odstúpil.
„Nečakal som stále iba gratulácie, no ani takúto komunikáciu. Pri ceste z letiska nás povzbudzovali fanúšikovia, no skupina troch, štyroch ľudí negatívne pokrikovala a teraz si každý myslí, že sa tak cíti celá krajina,“ dodal bývalý tréner AC Miláno, Fiorentiny či Sevilly, ktorý doviedol tureckú reprezentáciu do štvrťfinále ME 2024.
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