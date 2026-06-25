    Turci pokazili všetko, čo sa dalo, no tréner nevezme zodpovednosť na seba. Neskončím, povedal

    Vincenzo Montella.
    Vincenzo Montella. (Autor: TASR/AP)
    TASR|25. jún 2026 o 10:18
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    Taliansky kormidelník priviedol Turecko na svetový šampionát po 24 rokoch.

    Taliansky tréner tureckej futbalovej reprezentácie Vincenzo Montella plánuje zostať na lavičke tureckého národného tímu aj po nevydarených majstrovstvách sveta.

    Jeho zverenci v základnej skupine dvakrát prehrali a ešte pred záverečným zápasom D-skupiny proti USA prišli o šancu na postup do šestnásťfinále.

    Montella sa na stredajšej tlačovej konferencii ohradil proti kritike, ktorej čelí na internete, ale aj osobne.

    „Nie, neskončím. Stále mám energiu aj entuziazmus. Po tejto skúsenosti sa cítim ešte silnejší. Ak niekto chce, aby som odstúpil, musí akceptovať, že to nespravím,“ citovala kouča agentúra AP.

    Taliansky kormidelník priviedol Turecko na svetový šampionát po 24 rokoch, keď s ním postúpil cez „slovenskú“ barážovú vetvu v marci.

    Na turnaji však napriek výraznej streleckej prevahe v stretnutiach s Austráliou a Paraguajom nezískali jeho zverenci ani bod a nestrelili ani gól.

    Turecké mužstvo sa stalo terčom kritiky od fanúšikov, ktorí počas príchodu tímového autobusu do Los Angeles kričali na Montellu, aby odstúpil.

    „Nečakal som stále iba gratulácie, no ani takúto komunikáciu. Pri ceste z letiska nás povzbudzovali fanúšikovia, no skupina troch, štyroch ľudí negatívne pokrikovala a teraz si každý myslí, že sa tak cíti celá krajina,“ dodal bývalý tréner AC Miláno, Fiorentiny či Sevilly, ktorý doviedol tureckú reprezentáciu do štvrťfinále ME 2024.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina D

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    USAUSAUSA
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    2
    AustráliaAustráliaAUS
    2
    1
    0
    1
    2:2
    3
    P
    V
    3
    ParaguajParaguajPAR
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    4
    TureckoTureckoTUR
    2
    0
    0
    2
    0:3
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 14

    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2 - 1
    Kanada
    Kanada
    Vancouver | Vancouver
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    3 - 1
    Katar
    Katar
    Seattle | Seattle
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    0 - 3
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Maroko
    Maroko
    4 - 2
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    1 - 0
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Monterrey | Monterrey
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    0 - 3
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Vincenzo Montella.
    Vincenzo Montella.
    Turci pokazili všetko, čo sa dalo, no tréner nevezme zodpovednosť na seba. Neskončím, povedal
    dnes 10:18
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    Domov»MS vo futbale 2026»Turci pokazili všetko, čo sa dalo, no tréner nevezme zodpovednosť na seba. Neskončím, povedal