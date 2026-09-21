VIDEO: Obrovská smola Chladoňovej. Na MS jej ušla medaila, rozhodovali stotiny

MS v cyklistike 2026
Výsledky časovky žien do 23 rokov (Montreal - Montreal, 20,3 km):
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Meno
Čas
1.
Felicity Wilsonová-Haffendenová
27:40,42 min
2.
Nienke Vinkeová
+ 28,47 s
3.
Luca Vierstraeteová
+ 45,07 s
4.
Viktória Chladoňová
+ 45,96 s
30.
Sofia Ungerová
+ 2:41,84 min
Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová neobhájila striebornú medailu v individuálnej časovke žien do 23 rokov na svetovom šampionáte v cestnej cyklistike.
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V pondelkových pretekoch v kanadskom Montreale absolvovala 20,3 km dlhú trať za 28:26,68 minúty a obsadila konečnú 4. priečku.
Bronzová Luca Vierstraeteová ju prekonala len o necelú sekundu a na víťazku Felicity Wilson-Haffendenovú z Austrálie stratila 45,96 s.
Časovka odštartovala na Avenue du Parc, jednej z hlavných ulíc v centre Montrealu. Po prechode cez ďalšie ulice sa pretekárky vydali smerom na juh pozdĺž rieky, no v porovnaní s kategóriou elite ju neprekročili a vrátili sa späť do historického centra.
VIDEO: Chladoňová po pretekoch
Na trase sa nachádzalo viacero zmien smeru či technickejších pasáží a v závere absolvovali súťažiace 400-metrové stúpanie s priemerným sklonom 6% do cieľa pri jednom z mestských parkov.
Chladoňová, ktorá je úradujúcou majsterkou Slovenska v časovke aj v pretekoch s hromadným štartom, štartovala ako posledná z 52 pretekárok.
Na prvom medzičase mala 19-ročná Slovenka na vtedy vedúcu Vinkeovú viac ako 4-sekundovú stratu a figurovala na tretej priečke.
Po ďalších 8,5 km svoj čas nedokázala zlepšiť, bola priebežne piata a čakala ju tak náročná úloha v závere.
Po tesnom finiši jej napokon ušla ďalšia medaila zo svetového šampionátu. Členka tímu Visma-Lease a bike tak neskompletizovala v časovke medailový hetrik z MS.
Pred minuloročným striebrom z Rwandy v kategórii do 23 rokov obsadila v Zürichu 2. miesto medzi juniorkami.
„Bola to náročná a technická časovka, ktorá mi úplne nesedela. Svoju rolu zohral aj vietor. Snažila som sa spraviť preto maximum a vyšlo to napokon na štvrté miesto.
Od medaily ma delil malý kúsok a trocha ma to mrzí ale nevadí, ideme ďalej a čaká ma ešte môj hlavný cieľ,“ povedala Chladoňová pre Slovenský zväz cyklistiky.
Príležitosť na zisk medaily bude mať ešte vo štvrtkových pretekoch s hromadným štartom, kde tiež obhajuje minuloročné striebro.
Príležitosť na zisk medaily bude mať ešte vo štvrtkových pretekoch s hromadným štartom, kde tiež obhajuje minuloročné striebro.
Jej krajanka Ungerová zabrala najmä v úseku pred druhým medzičasom a po finiši bola priebežne siedma. Napokon obsadila 30. pozíciu (+2:41,84 min.).