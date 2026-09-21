    VIDEO: Obrovská smola Chladoňovej. Na MS jej ušla medaila, rozhodovali stotiny

    Viktória Chladoňová počas MS
    Viktória Chladoňová počas MS (Autor: SONA NIKOVA)
    Sportnet, TASR|21. sep 2026 o 16:46
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    Slovenka skončila na štvrtom mieste.

    MS v cyklistike 2026

    Výsledky časovky žien do 23 rokov (Montreal - Montreal, 20,3 km):

    #

    Meno

    Čas

    1.

    AUS

    Felicity Wilsonová-Haffendenová

    27:40,42 min

    2.

    NLD

    Nienke Vinkeová

    + 28,47 s

    3.

    BEL

    Luca Vierstraeteová

    + 45,07 s

    4.

    SVK

    Viktória Chladoňová

    + 45,96 s

    30.

    SVK

    Sofia Ungerová

    + 2:41,84 min

    Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová neobhájila striebornú medailu v individuálnej časovke žien do 23 rokov na svetovom šampionáte v cestnej cyklistike.

    V pondelkových pretekoch v kanadskom Montreale absolvovala 20,3 km dlhú trať za 28:26,68 minúty a obsadila konečnú 4. priečku.

    Bronzová Luca Vierstraeteová ju prekonala len o necelú sekundu a na víťazku Felicity Wilson-Haffendenovú z Austrálie stratila 45,96 s.

    Časovka odštartovala na Avenue du Parc, jednej z hlavných ulíc v centre Montrealu. Po prechode cez ďalšie ulice sa pretekárky vydali smerom na juh pozdĺž rieky, no v porovnaní s kategóriou elite ju neprekročili a vrátili sa späť do historického centra.

    VIDEO: Chladoňová po pretekoch

    Na trase sa nachádzalo viacero zmien smeru či technickejších pasáží a v závere absolvovali súťažiace 400-metrové stúpanie s priemerným sklonom 6% do cieľa pri jednom z mestských parkov. 

    Chladoňová, ktorá je úradujúcou majsterkou Slovenska v časovke aj v pretekoch s hromadným štartom, štartovala ako posledná z 52 pretekárok.

    Na prvom medzičase mala 19-ročná Slovenka na vtedy vedúcu Vinkeovú viac ako 4-sekundovú stratu a figurovala na tretej priečke.

    Po ďalších 8,5 km svoj čas nedokázala zlepšiť, bola priebežne piata a čakala ju tak náročná úloha v závere.

    Po tesnom finiši jej napokon ušla ďalšia medaila zo svetového šampionátu. Členka tímu Visma-Lease a bike tak neskompletizovala v časovke medailový hetrik z MS.

    Pred minuloročným striebrom z Rwandy v kategórii do 23 rokov obsadila v Zürichu 2. miesto medzi juniorkami.

    „Bola to náročná a technická časovka, ktorá mi úplne nesedela. Svoju rolu zohral aj vietor. Snažila som sa spraviť preto maximum a vyšlo to napokon na štvrté miesto.

    Od medaily ma delil malý kúsok a trocha ma to mrzí ale nevadí, ideme ďalej a čaká ma ešte môj hlavný cieľ,“ povedala Chladoňová pre Slovenský zväz cyklistiky.

    Príležitosť na zisk medaily bude mať ešte vo štvrtkových pretekoch s hromadným štartom, kde tiež obhajuje minuloročné striebro. 

    Príležitosť na zisk medaily bude mať ešte vo štvrtkových pretekoch s hromadným štartom, kde tiež obhajuje minuloročné striebro.

    Jej krajanka Ungerová zabrala najmä v úseku pred druhým medzičasom a po finiši bola priebežne siedma. Napokon obsadila 30. pozíciu (+2:41,84 min.).

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