    Chladoňová má ďalšiu šancu na zisk medaily. Kde sledovať MS v cyklistike? (TV program)

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová. (Autor: Marek Beneš/ SZC)
    Sportnet|24. sep 2026 o 07:45
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    Pozrite si TV program pre MS v cyklistike 2026. Viktória Chladoňová dnes štartuje v pretekoch žien do 23 rokov.

    Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike dnes pokračujú po dni voľna piatym súťažným dňom.

    Na programe šampionátu v Montreale sú preteky žien do 23 rokov s hromadným štartom, v ktorých bude obhajovať striebornú medailu Viktória Chladoňová.

    Rodáčka zo Soblahova pred rokom v rwandskom Kigali vybojovala cenný kov po tesnom súboji v záverečnom špurte.

    V Montreale má už za sebou časovku, v ktorej jej medaila unikla len o necelú sekundu (0,89 s) a obsadila 4. miesto.

    Kde sledovať ms v cyklistike 2026?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Trasa pretekov meria 134 kilometrov a pretekárky na nej absolvujú celkovo 2 690 výškových metrov.

    Kľúčovými úsekmi náročného mestského okruhu budú najmä opakované stúpania na Voie Camillien-Houde, strmá Côte de la Polytechnique a Avenue Pagnuelo.

    Štart je naplánovaný na 15:00 h SEČ (9:00 miestneho času). Popri Chladoňovej sa v slovenskom drese predstaví aj Sofia Ungerová, ktorá v pondelkovej časovke skončila na 30. mieste.

    Priamy prenos z pretekov odvysielajú stanice STVR Šport, Eurosport 1, ČT Sport aj maďarský kanál M4 Sport.

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