Chladoňová má ďalšiu šancu na zisk medaily. Kde sledovať MS v cyklistike? (TV program)

Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike dnes pokračujú po dni voľna piatym súťažným dňom.
Na programe šampionátu v Montreale sú preteky žien do 23 rokov s hromadným štartom, v ktorých bude obhajovať striebornú medailu Viktória Chladoňová.
Rodáčka zo Soblahova pred rokom v rwandskom Kigali vybojovala cenný kov po tesnom súboji v záverečnom špurte.
V Montreale má už za sebou časovku, v ktorej jej medaila unikla len o necelú sekundu (0,89 s) a obsadila 4. miesto.
Trasa pretekov meria 134 kilometrov a pretekárky na nej absolvujú celkovo 2 690 výškových metrov.
Kľúčovými úsekmi náročného mestského okruhu budú najmä opakované stúpania na Voie Camillien-Houde, strmá Côte de la Polytechnique a Avenue Pagnuelo.
Štart je naplánovaný na 15:00 h SEČ (9:00 miestneho času). Popri Chladoňovej sa v slovenskom drese predstaví aj Sofia Ungerová, ktorá v pondelkovej časovke skončila na 30. mieste.
Priamy prenos z pretekov odvysielajú stanice STVR Šport, Eurosport 1, ČT Sport aj maďarský kanál M4 Sport.