    Chladoňová figuruje v nominácii na ME. V pretekoch elite nepôjde nikto, ani masér

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas pretekov do 23 rokov na MS 2026.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas pretekov do 23 rokov na MS 2026. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    Sportnet|29. sep 2026 o 12:15
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    Na ME v cyklistike 2026 vycestuje až 17 Slovákov.

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa týždeň po zisku titulu majsterky sveta v kategórii U23 pokúsi uspieť na ďalšom vrcholnom podujatí. 

    Od 2. do 7. októbra sa v Ľubľane a okolí predstaví na európskom šampionáte, pričom pôjde o najväčšie cyklistické podujatie v histórii Slovinska. 

    Chladoňová sa pokúsi zlepšiť umiestnenie z minuloročného šampionátu. Vo francúzskom stredisku Guilherand-Granges skončila pri debute v kategórii do 23 rokov štvrtá, keď neuspela v špurte trojice o striebornú pozíciu. 

    Program Slovákov na ME v cyklistike 2026

    2. október:

    • preteky žien U23: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová, Nina Andacká
    • preteky mužov U23: Richard Riška, Samuel Novák, Jakub Javor, Sebastián Michalec

    3. október:

    • preteky juniorov: Timotej Michalík, Milan Húsenica, Michal Kacina, Tadeáš Rybanský, Mathias Barica

    4. október:

    • preteky junioriek: Karolína Hajduková, Lujza Bartošíková, Klára Paduchová, Emma Galovičová

    7. október:

    • časovka junioriek: Karolína Hajduková, Klára Paduchová
    • časovka juniorov: Timotej Michalík, Michal Kacina
    • časovka žien U23: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová
    • časovka muži elite: Dávid Kaško

    V Ľubľane je jej štart na programe hneď v prvý deň podujatia v piatok 2. októbra. Na trati ju rovnako ako na MS doplnia Nina Andacká a Sofia Ungerová.

    V porovnaní s pretekmi v Montreale čaká Slovenky o vyše 45 km kratšia trať. Preteky sa odohrajú na 22,1 km dlhom okruhu, ktorý sa pôjde štyrikrát.

    Najťažším miestom je stúpanie Možjanca, ktoré má 2100 metrov s priemerným sklonom 10,1 percenta. Oficiálna stránka podujatia uvádza, že je v najprudšej časti stúpania je sklon až 15,8 percenta.

    Po ňom nasleduje ešte krátky zvlnený úsek na úzkych cestách, potom technický zjazd a napokon 7-kilometrový rovinatý úsek do cieľa.

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    Bohaté zastúpenie má Slovensko aj v ďalších mládežníckych kategóriách. V hromadných pretekoch sa predstaví päť juniorov, štyri juniorky a tiež štyria reprezentanti do 23 rokov, vrátane ôsmeho z MS Richarda Rišku.

    Negatívnou vizitkou je neúčasť v pretekoch elite mužov a žien.

    Tentokrát však zväz nemusel pristúpiť ku krízovému riešeniu ako na MS, a tak nie je pre zachovanie bodov potrebný štart maséra Vladimíra Kováčika.

    V elitnej kategórii bude hájiť národné farby Dávid Kaško, ktorý je nominovaný do časovky. Boje proti chronometru sú na programe v jeden deň - v stredu 7. októbra sa pôjdu až v šiestich kategóriách.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas pretekov do 23 rokov na MS 2026.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas pretekov do 23 rokov na MS 2026.
    Chladoňová figuruje v nominácii na ME. V pretekoch elite nepôjde nikto, ani masér
    dnes 12:152
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