Chladoňová figuruje v nominácii na ME. V pretekoch elite nepôjde nikto, ani masér

Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa týždeň po zisku titulu majsterky sveta v kategórii U23 pokúsi uspieť na ďalšom vrcholnom podujatí.
Od 2. do 7. októbra sa v Ľubľane a okolí predstaví na európskom šampionáte, pričom pôjde o najväčšie cyklistické podujatie v histórii Slovinska.
Chladoňová sa pokúsi zlepšiť umiestnenie z minuloročného šampionátu. Vo francúzskom stredisku Guilherand-Granges skončila pri debute v kategórii do 23 rokov štvrtá, keď neuspela v špurte trojice o striebornú pozíciu.
Program Slovákov na ME v cyklistike 2026
2. október:
- preteky žien U23: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová, Nina Andacká
- preteky mužov U23: Richard Riška, Samuel Novák, Jakub Javor, Sebastián Michalec
3. október:
- preteky juniorov: Timotej Michalík, Milan Húsenica, Michal Kacina, Tadeáš Rybanský, Mathias Barica
4. október:
- preteky junioriek: Karolína Hajduková, Lujza Bartošíková, Klára Paduchová, Emma Galovičová
7. október:
- časovka junioriek: Karolína Hajduková, Klára Paduchová
- časovka juniorov: Timotej Michalík, Michal Kacina
- časovka žien U23: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová
- časovka muži elite: Dávid Kaško
V Ľubľane je jej štart na programe hneď v prvý deň podujatia v piatok 2. októbra. Na trati ju rovnako ako na MS doplnia Nina Andacká a Sofia Ungerová.
V porovnaní s pretekmi v Montreale čaká Slovenky o vyše 45 km kratšia trať. Preteky sa odohrajú na 22,1 km dlhom okruhu, ktorý sa pôjde štyrikrát.
Najťažším miestom je stúpanie Možjanca, ktoré má 2100 metrov s priemerným sklonom 10,1 percenta. Oficiálna stránka podujatia uvádza, že je v najprudšej časti stúpania je sklon až 15,8 percenta.
Po ňom nasleduje ešte krátky zvlnený úsek na úzkych cestách, potom technický zjazd a napokon 7-kilometrový rovinatý úsek do cieľa.
Bohaté zastúpenie má Slovensko aj v ďalších mládežníckych kategóriách. V hromadných pretekoch sa predstaví päť juniorov, štyri juniorky a tiež štyria reprezentanti do 23 rokov, vrátane ôsmeho z MS Richarda Rišku.
Negatívnou vizitkou je neúčasť v pretekoch elite mužov a žien.
Tentokrát však zväz nemusel pristúpiť ku krízovému riešeniu ako na MS, a tak nie je pre zachovanie bodov potrebný štart maséra Vladimíra Kováčika.
V elitnej kategórii bude hájiť národné farby Dávid Kaško, ktorý je nominovaný do časovky. Boje proti chronometru sú na programe v jeden deň - v stredu 7. októbra sa pôjdu až v šiestich kategóriách.