MS v cyklistike 2026: Chladoňovej chýbalo 89 stotín na bronz z časovky. Zlato ide do Austrálie

Majstrovstvá sveta v cyklistike 2026 dnes pokračovali individuálnou časovkou žien do 23 rokov.
Na štarte v Montreale nechýbala ani Viktória Chladoňová, ktorá obhajovala striebornú medailu.
Spolu s pretekárkou tímu Visma-Lease a Bike štartovala aj Sofia Ungerová, ktorá pred šampionátom podpísala trojročnú zmluvu s Movistarom.
Prvou pretekárkou, ktorá sa vydá na dvadsať kilometrov dlhú trať, bola Georgette Vignonfodová z Beninu o pätnástej hodine stredoeurópskeho času.
24 minút po nej odštartovala Ungerová. Na vlaňajších majstrovstvách sveta v Rwande obsadila v boji proti chronometru 24. miesto.
V Montreale jej pripadlo 30. miesto s odstupom dvoch minút a 41 sekúnd.
Viktória Chladoňová štartovala ako posledná o 16.15 hod.
Majsterka Slovenska v časovke aj pretekoch bola v hre o medailu do posledného kilometra. So stratou 45 sekúnd bola klasifikovaná na nepopulárnom štvrtom mieste.
Na bronz jej chýbalo zanedbateľných 89 stotín.
Novou majsterkou sveta sa stala Felicity Wilson-Haffendenová z Austrálie. 28 sekúnd stratila strieborná Holanďanka Nienke Vinkeová, ktorá strávila dlhý čas na vedúcej priečke.
Tretia skončila Belgičanka Luca Vierstraeteová s mankom 45 sekúnd a siedmich stotín.
Britka Zoe Bäckstedová, ktorá v tejto kategórii vlani zvíťazila, v Montreale absolvovala časovku elitných žien. Skončila na 2. mieste za Marlen Reusserovou.
Švajčiarska cyklistka Movistaru tak obhájila vlaňajší triumf z Kigali.
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ONLINE PRENOS: MS v cyklistike 2026 - časovka žien do 23 rokov LIVE (cyklistika, Viktória Chladoňová, výsledky, pondelok, NAŽIVO)
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CIEĽ: Súboj o tretiu priečku bol poriadne vyrovnaný. Za Slovenkou, ktorá stratila 45 sekúnd, skončila na piatom mieste ďalšia Austrálčanka Mackenzie Couplandová. V porovnaní s Chladoňovou stratila o sekundu a tri stotiny viac.
Druhá slovenská zástupkyňa Sofia Ungerová na 30. mieste so stratou dvoch minút a 41 sekúnd. Spomedzi českých pretekárok bola lepšia Julia Kopecká, ktorá obsadila 17. miesto s mankom minúty a 34 sekúnd.
Eliška Kvasničková uzavrela prvú dvadsiatku. Stratila minútu a 47 sekúnd. Ďakujeme vám za vašu pozornosť. Tešíme sa na vás pri ďalších textových prenosoch zo svetového šampionátu.
CIEĽ: Viktória Chladoňová bojovala o medailu do poslednej chvíle, ale napokon jej chýbalo 89 stotín a obsadila štvrté miesto. K medaile jej nestačil ani druhý najrýchlejší čas na záverečných šiestich kilometroch.
Novou majsterkou sveta sa stáva Felicity Wilson-Haffendenová (Austrália). Druhá skončila Nienke Vinkeová (Holandsko), bronz si odniesla Luca Vierstraeteová (Belgicko).
CIEĽ: Felicity Wilson-Haffendenová sa pravdepodobne stane majsterkou sveta. V cieli vylepšila čas Nienke Vinkeovej o 28 sekúnd. Na trati zostáva iba Viktória Chladoňová.
14 km: Felicity Wilson-Haffendenová (Austrália) má po druhom medzičase 25 sekúnd k dobru na Nienke Vinkeovú. Uvidíme v cieli zmenu na poste vedúcej pretekárky?
Viktória Chladoňová po druhom medzičase stráca 44 sekúnd a zaradila sa na piatu priečku. Na tretie miesto, ktoré aktuálne patrí Luce Vierstrateovej, stráca sedem sekúnd.
CIEĽ: Julia Kopecká prišla do cieľa s mankom 65 sekúnd. Aktuálne jej patrí šieste miesto. Na druhé miesto ide Belgičanka Luca Vierstraeteová, ktorá na Vinkeovú stratila iba šestnásť sekúnd.
14 km: Julia Kopecká (Česko) po druhom medzičase stráca 44 sekúnd na Nienke Vinkeovú, čo jej aktuálne stačí na šieste miesto. V cieli je priebežne druhá Mackenzie Couplandová (Austrália), tretia je Belgičanka Febe Joorisová.
Výborne odpálila časovku Felicity Wilson-Haffendenová (Austrália), ktorá má po prvom medzičase takmer identický čas ako líderka Nienke Vinkeová. Stráca iba 19 stotín. Výborne však ide aj Viktória Chladoňová.
Po šiestich kilometroch stráca iba štyri sekundy, pričom jej patrí predbežné tretie miesto.
CIEĽ: Mackenzie Couplandová (Austrália) sa v cieli zaradila na druhé miesto. Stratila osemnásť sekúnd na Nienke Vinkeovú (Holandsko). Uvidíme, či sa Vinkeová stane svetovou šampiónkou, alebo sa nájde lepšia pretekárka.
Na trať sa vydala aj Paula Ostizová (Španielsko), minuloročnú majsterku sveta aj Európy v pretekoch medzi juniorkami, ktorá jazdí za Movistar. Deväť minút po nej odštartovala Viktória Chladoňová, posledná štartujúca cyklistka.
14 km: Na pódiové umiestnenie útočí aj Mackenzie Couplandová (Austrália). Po druhom medzičase stráca na vedúcu ženu Nienke Vinkeovú iba štrnásť sekúnd. Julia Kopecká (Česko) po prvom medzičase stráca 21 sekúnd na Vinkeovú.
ŠTART: Na trati sa už nachádza aj druhá česká zástupkyňa Julia Kopecká. Trojnásobná majsterka Česka v boji proti chronometru bude nasledujúce dve sezóny pretekať za tím Lidl - Trek.
CIEĽ: Nienke Vinkeová (Holandsko) je novou líderkou. Pretekárka World Tour tímu SD Worx - Protime) prišla do cieľa za 28 minút a deväť sekúnd. Nepríjemný pád v ľavotočivej zákrute mala Wilma Aintilová (Fínsko).
Do cieľa dorazila aj Sofia Ungerová. So stratou dvoch minút a 23 sekúnd jej patrí predbežné ôsme miesto. Eliška Kvasničková (Česko) podala lepší výkon. S mankom minúty a devätnástich sekúnd sa zaradila na štvrtú priečku.
ŠTART: Do štartu Viktórie Chladoňovej zostáva 25 minút. Eliška Kvasničková (Česko) po dvoch medzičasoch stráca 55 sekúnd na Nienke Vinkeovú. V porovnaní so Sofiou Ungerovou bola rýchlejšia o 27 sekúnd.
14 km: Joorisovú môže z prvého miesta zosunúť Nienke Vinkeová (Holandsko), ktorá po druhom medzičase stanovila nový najrýchlejší čas devätnásť minút a 15 sekúnd. Sofii Ungerovej tak patrí predbežné siedme miesto.
14 km: Sofia Ungerová po druhom medzičase stráca na Febe Joorisovú (Belgicko) minútu a sekundu, čo jej stačí na predbežné piate miesto. Joorisová je už v cieli, kde stanovila najlepší čas a ide do priebežného vedenia.
CIEĽ: Do priebežného vedenia ide Sidney Swierengová (Kanada). Nový najlepší čas má hodnotu 29 minút a 17 sekúnd. Uvidíme, ako dlho vydrží domáca pretekárka v kresle pre líderku časovky.
6 km: Eliška Kvasničková (Česko) zvládla úvodných šesť kilometrov za osem minút a desať sekúnd. Na Nienke Vinkeovú (Holandsko) stráca devätnásť sekúnd, čo jej stačí na priebežné šieste miesto. Oproti Sofii Ungerovej je zatiaľ o 21 sekúnd rýchlejšia.
14 km: Priebežnou líderkou po druhom medzičase je Febe Joorisová (Belgicko), ktorá stanovila najlepší čas na devätnásť minút a 36 sekúnd. K zmene došlo aj v cieli, kde vedie Haixin Dongová (Čína) s časom 31 minút a 22 sekúnd.
CIEĽ: Georgette Vignofondová (Benin) ako prvá pretekárka prišla do cieľa. Dvadsať kilometrov zvládla za 33 minút a 57 sekúnd. Sofia Ungerová už má za sebou šesť kilometrov.
Po prvom medzičase stráca 32 sekúnd, pričom jej patrí deviate miesto. Líderkou po prvom medzičase je Nienke Vinkeová (Holandsko), ktorá absolvovala prvých šesťtisíc metrov za 7 minút a 51 sekúnd.
ŠTART: Sofia Ungerová sa práve vydala na trať. Slovenská cyklistka tento rok absolvovala šesť časoviek. Veríme, že vo svojej životnej sezóne podá v Montreale čo najlepší výkon.
6 km: Domáca pretekárka Sidney Swierengová (Kanada) stanovila najlepší čas na prvom medzičase. Šesť kilometrov zvládla za osem minút a pätnásť sekúnd. Ide o pretekárku kontinentálneho tímu Liv AlUla Jayco, ktorá vlani patrila ešte medzi juniorky.
ŠTART: Do štartu Sofie Ungerovej (MAT Atom Developer Wroclaw) zostáva päť minút. Víťazka záverečnej etapy na etapových pretekoch Gracia - Orlová (2.2) sa pokúsi vylepšiť 24. miesto z afrického šampionátu.
ŠTART: Prvý medzičas sa nachádza na trati po šiestich kilometroch, druhý medzičas príde na rad po štrnástich kilometroch. Celková dĺžka časovky je 20,3 kilometra, čo je o 2300 metrov menej v porovnaní s vlaňajším šampionátom v Kigali.
ŠTART: Na štart sa postavila aj prvá Európanka, Španielka Celia Torresová. Nový najlepší čas na prvom medzičase stanovila Číňanka Haixin Dongová, ktorá absolvovala šesť kilometrov za osem minút a 44 sekúnd.
ŠTART: Po siedmej pretekárke na štarte, ktorou bola Mieraf Aregawi Gebregzabiherová (Etiópia) sa rozostup medzi štartujúcimi cyklistkami zvýšil na minútu a tridsať sekúnd.
Georgette Vignofodová (Benin) prišla po šiestich kilometroch prvý medzičas. Zvládla ich za osem minút a 58 sekúnd. Ide o pretekárku kontinentálneho tímu WCC, kde v roku 2024 pôsobila aj Slovenka Terézia Ciriaková, ktorá tento rok ukončila kariéru.
ŠTART: Časovka žien do 23 rokov bola odštartovaná. Georgette Vignofodová (Benin) sa už nachádza na trati. V Montreale vládne slnečné počasie. Začiatok časovky bude patriť pretekárkam z krajín, ktoré nepatria medzi popredné vo svete cyklistiky.
Po skončení časovky žien do 23 rokov si zmerajú sily v boji proti chronometru aj muži do 23 rokov. Slovensko v tejto kategórii nemá zastúpenie. Majster Slovenska Martin Jurík (Kolesarski Klub Novo Mesto) do Kanady nebol nominovaný.
ŠTART: Na pretekárky čaká rovinatý profil s miernym stúpaním do cieľa. Dve zástupkyne na štarte má aj česká reprezentácia.
Naši severozápadní susedia budú držať palce Eliške Kvasničkovej (VIF Cycling Team) a majsterke Česka v časovke Julii Kopeckej (SD Worx - Protime).
ŠTART: Vítame vás pri textovom prenose. MS v cestnej cyklistike 2026 dnes pokračujú individuálnou časovkou žien do 23 rokov, ktorá sa začne o 15 hod.
Pretekov sa zúčastní aj Viktória Chladoňová, ktorá obhajuje striebornú medailu. Druhou Slovenkou na štarte bude Sofia Ungerová.